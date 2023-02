Prezydent: jest możliwość zorganizowania spotkania z Zełenskim w Warszawie

Podczas ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzeszowie rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie; nie ustaliliśmy jeszcze żadnych konkretów, ale mam nadzieję, że do niej dojdzie - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Wołodymyrowi ten pomysł się bardzo spodobał- dodał prezydent.

Prezydent, który był w piątek gościem specjalnym rozmowy w radiu RMF FM w rocznicę rozpoczęcia wojny na Ukrainie powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest świetnym prezydentem i podziwia go.

"Miał propozycje tego, by się ewakuować. Powiedział, że on nie potrzebuje podwózki, tylko potrzebuje broni. I został w Kijowie. Jest tam do dzisiaj. I cały czas stoi razem ze swoim ludźmi w obronie kraju. To pokazuje jego wielkość" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podczas rozmowy został zapytany, czy w Warszawie były w czasie wojny spotkania z prezydentem Ukrainy, o których opinia publiczna nie była informowana. "Były spotkania w Warszawie, ale przed wojną. Ostatnia w rocznicę naszej Konstytucji 3 Maja, kiedy tutaj razem byliśmy i razem to obchodziliśmy" - odparł Duda.

Natomiast - jak dodał - "od tego czasu rzeczywiście nie był w Warszawie". "Ale muszę przyznać, ze ostatnio w Rzeszowie rozmawialiśmy na ten temat. I ja powiedziałem: Wołodymyr, a może byście odwiedzili Warszawę. Chcielibyśmy, żeby przyjechała także i twoja małżonka Ołena. Agata, bardzo by chciała pokazać Ołenie te miejsca, w których niesiemy pomoc waszym ludziom z Ukrainy" - podkreślił prezydent.

I - jak dodał - "jest możliwość zorganizowania spotkania". "Na pewno byłoby to takim mocnym przekazem dla tych Ukraińców, którzy tutaj u nas są w kraju" - podkreślił Andrzej Duda.

Według prezydenta, Zełenskiemu bardzo spodobał się ten pomysł. "Zaczęliśmy wspólnie rozmawiać na temat ustalenia tej wizyty. Mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku" - podkreślił prezydent.

Dopytywany o termin, prezydent odpowiedział, że trudno mu powiedzieć. "Co naturalne dla każdego, to zależy od rozwoju sytuacji, to zależy od tego, na ile sytuacja na Ukrainie będzie się obracała w dobrym kierunku" - zaznaczył.

Pytany, czy zostały podjęte jakieś konkretne ustalenia, co do tej wizyty prezydent powiedział, że nie. "To jest rozmowa, która odbyła się nie tak dawno. Ale będziemy podejmowali rozmowy, także moi przedstawiciele będą podejmowali rozmowy w różnych miejscach, i telefonicznie, i bezpośrednio w Kijowie, bo jesteśmy w stałym kontakcie" - mówił Andrzej Duda.