Prezydent: jest to wewnętrzna rosyjska sprawa

Jest to wewnętrzna rosyjska sprawa. Taka jest nasza konkluzja i taka jest konkluzja wynikająca ze wszystkich tych informacji, które dzisiaj otrzymywaliśmy - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda po zakończeniu narady w BBN o obecnej sytuacji w Rosji.

Podczas sobotniej konferencji po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda powiedział: "są zapewnienia, że żołnierze Grupy Wagnera nie przelali ani kropli rosyjskiej krwi, wracają z powrotem do swoich obozów, ponieważ nie chcą, aby doszło do jakiegokolwiek rozlewu krwi wewnętrznej, do jakiejkolwiek wojny domowej". Zapewnił jednak, że "obserwujemy tę sytuację".

Ocenił również, że "jest to wewnętrzna rosyjska sprawa". "Taka jest nasza konkluzja i taka jest konkluzja wynikająca ze wszystkich tych informacji, które dzisiaj otrzymywaliśmy" - wyjaśnił.

Zaznaczył także, że "pracujemy razem". "Cały dzień byliśmy w kontakcie z panem premierem. Mamy taką łączność specjalną, która nam pozwala rozmawiać niezależnie od tego, w jakiej odległości od siebie jesteśmy. W związku z powyższym zachowywaliśmy dzisiaj czujność przez cały dzień, monitorowaliśmy tę sytuację" - powiedział. "Mieliśmy spotkanie, które tę sytuację podsumowuje" - dodał.

"Byliśmy przygotowani do tego, że będziemy podejmować decyzje, co do dalszych działań, ale wobec ewidentnej i widocznej deeskalacji tego, co dzieje się w tej chwili wewnętrznie w Rosji, żadnych wyjątkowych działań nie podejmujemy, albowiem nie ma na ten moment według informacji, które mamy, żadnego niebezpieczeństwa dla Polski" - podkreślił.