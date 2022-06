Prezydent: jesteśmy gotowi wspierać każde państwo, które jest częścią NATO, a które znajdzie się w zagrożeniu

Jesteśmy gotowi wspierać każde państwo, które jest częścią NATO, a które znajdzie się w zagrożeniu. Każde państwo może na nas liczyć - zapewnił w piątek w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda.

W stolicy Rumunii obradowali przywódcy państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli krajów położonych na wschodniej flance NATO. Celem spotkania było przygotowanie stanowiska przed czerwcowym szczytem NATO w Madrycie.

"Patrzymy, jako Polacy, jako sojusznik, na Sojusz Północnoatlantycki, zgodnie z zasadą NATO 360 stopni, tzn. interes i bezpieczeństwo każdego z państw sojuszniczych jest jednakowo ważne. My, Polacy jesteśmy gotowi wspierać każde państwo, które jest częścią Sojuszu, a które znajdzie się w zagrożeniu. Każde państwo może na nas liczyć. O tym zapewniałem zarówno w Portugalii, jak i we Włoszech" - powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu.

"Liczę na to, że także i nasze postulaty Bukaresztańskiej Dziewiątki, o których dyskutowaliśmy dzisiaj, znajdą wsparcie wśród państw członkowskich NATO i że wzmacniające realnie nasze bezpieczeństwo postanowienia, zapadną zarówno w Madrycie, jak i w poszczególnych stolicach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego" - dodał prezydent.

Podziękował prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi za spotkanie. "Nasza wspólna deklaracja, to jest kolejny sygnał jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, na tym jego wycinku, jakim jest Bukaresztańska Dziewiątka. Dzisiaj można śmiało powiedzieć - wycinku frontowym, bo przecież poza Czechami i poza Bułgarią, wszystkie nasze kraje bezpośrednio graniczą albo z ogarniętą wojną Ukrainą, albo z Rosją. W związku z powyższym nie ma żadnych wątpliwości, że znajdujemy się dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim w bardzo szczególnej sytuacji wśród wszystkich krajów członkowskich. Fakty też są takie, że cały Sojusz Północnoatlantycki, na nas patrzy, więc te ustalenia, które podejmujemy dzisiaj są ważne" - podkreślił prezydent.

"Chciałbym zapewnić obywateli i na wschodniej flance NATO, ale przede wszystkim obywateli naszych państw, że cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem, że dyskutujemy na ten temat" - zapewnił Duda.

Prezydent powiedział, że przekazał także innym członkom B9 informacje nt. konkretnych decyzji podjętych w Polsce, jeżeli chodzi o umocnienie bezpieczeństwa.

"Mówiłem prezydentom, że przyjęliśmy nową ustawę o Obronie ojczyzny, że zwiększymy liczbę żołnierzy naszej armii, co najmniej do 300 tys. i że już w przyszłym roku skala wydatków na obronność w Polsce sięgnie 3 proc. naszego PKB. W związku z czym, to są bardzo istotne zmiany, które u nas następują, że my zdecydowanie ruszyliśmy z przyspieszonym procesem modernizacji polskiej armii, to są duże zakupy w Stanach Zjednoczonych także i w Korei Południowej. Kupujemy najnowocześniejsze uzbrojenie dla naszej armii, też biorąc pod uwagę te doświadczenia, które obserwujemy na Ukrainie, i w jaki sposób poszczególne elementy uzbrojenia się tam sprawdzają i czym najskuteczniej można się bronić przed rosyjską agresją" - zaznaczył prezydent Duda.