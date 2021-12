Prezydent: jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć bohaterów tamtych dni

Jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć tamtych poległych, żeby uczcić pamięć bohaterów tamtych dni. Podkreślam: także tych, którzy przeżyli - mówił prezydent Andrzej Duda w Katowicach podczas czwartkowych obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek.

Podczas uroczystości związanych z 40. rocznicą pacyfikacji kopalni Wujek prezydent mówił, że rany wielu rodzin górników, którzy polegli za wolną Polskę, nie zostały zabliźnione.

"Jesteśmy tutaj dzisiaj żeby uczcić pamięć tamtych poległych, żeby uczcić pamięć bohaterów tamtych dni" - oświadczył.

"Podkreślam jeszcze raz: także tych, którzy przeżyli. Aby oddać głęboki szacunek pamięci poległych, pamięci tych, którzy później pomarli, a walczyli. Aby oddać głęboki szacunek kombatantom i aby oddać głęboki szacunek wszystkim rodzinom górników, którzy wtedy tutaj postawili się komunie" - podkreślił prezydent. "Tutaj na Wujku, ale byłem dzisiaj rano także w kopalni Piast po to, by przed tamtym pomnikiem, przed tamtą organizacją związkową, przed ludźmi tamtych dni pochylić głowę z szacunkiem i powiedzieć, że trzeba było mieć wielką odwagę, aby od 14 grudnia do 28 nieprzerwanie trwać w akcji strajkowej na dole w kopalni" - dodał.

Duda zaznaczył, że żony i dzieci bohaterów nie zapomną nigdy, że im ich odebrano. "Zwłaszcza te (dzieci), które ojca pamiętają jak przez mgłę, czasem jakiś jeden, dwa obrazki, jak ktoś miał pięć lat czy trzy" - mówił.

"Odpowiedzialny za tamte zdarzenia, stan wojenny i tamte zbrodnie Wojciech Jaruzelski w swoim wystąpieniu porannym 13 grudnia, kiedy ogłaszał stan wojenny, na koniec powiedział: +Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy+. Póki - o ile pamiętam - z błędem, bo w hymnie RP jest +kiedy my żyjemy+" - mówił.