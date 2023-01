Prezydent: jeżeli grozi NATO inwazja, to ze wschodu

Jeżeli NATO grozi inwazja, to ze wschodu. Ważne, by państwa NATO, które nadal nie wydają 2 proc. PKB na obronność odeszły od tej krótkowzrocznej polityki na rzecz polityki bardziej solidarnej z najbardziej zagrożonymi krajami - powiedział prezydent Andrzej Duda.

W czwartek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w noworocznym spotkaniu z zagranicznymi ambasadorami i dyplomatami akredytowanymi w Polsce. Podczas wystąpienia prezydent odniósł się do wyzwań związanych z bezpieczeństwem narodowym Polski i NATO.

"Inwestycje w armie to inwestycje w bezpieczeństwo i stabilność, nie tylko naszą, polską, ale także całej Europy, a biorąc pod uwagę rozległość NATO można mówić, że i świata. Ważne, by zrozumiały to również te państwa, które pomimo decyzji podjętych podczas szczytu w Walii w 2014 roku nadal nie wydają co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Dziś w obliczu pełnoskalowej wojny tuż przy wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej musimy domagać się szybkiej zmiany tej krótkowzrocznej polityki na rzecz bardziej solidarnościowego i lojalnego podejścia względem najbardziej zagrożonych sojuszników" - oświadczył prezydent.

Dodał, że takie oszczędności odbywają się kosztem "Litwinów, Polaków, Łotyszy, Estończyków czy Rumunów". "Nie możemy tego akceptować jako sojusznicy - sojusznicy tak nie postępują. Mówię to w imieniu państwa, które uzbrojenie dla walczącej Ukrainy przekazywało nie z magazynów przestarzałego sprzętu, tylko z własnych jednostek, odbierając je sowim żołnierzom po to, by Ukraińcy mieli czym bronić swojej ziemi i swoich domów" - podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że kluczowe jest utrzymanie sojuszniczej współpracy z partnerami takimi jak USA i Wielka Brytania, która "w najwyższym stopniu sprawdziła się w sytuacji zagrożenia". Andrzej Duda wyraził uznanie dla prezydenta USA Joe Bidena i jego administracji, a także dla rządu wielkiej Brytanii, który - jak mówił - w pełni wspiera Ukrainę niezależnie od dynamiki politycznej wewnątrz kraju.

"Bardzo ważne jest utrzymanie intensywnej współpracy między państwami Bukaresztańskiej Dziewiątki - w tym zwłaszcza z naszymi sąsiadami: Czechami i Słowacja oraz państwami bałtyckimi. W obliczu wojny mogliśmy również liczyć na pełne wsparcie polityczne Kanady, Australii i wielu innych państw Zachodu" - wyliczył prezydent.

"Na horyzoncie pojawiają się również nowi ważni partnerzy, jak Republika Korei, która szczególnie w ostatnim czasie staje się naszym ważnym partnerem w dziedzinie militarnej, a być może również i energetycznej. Nie ulega przy tym najmniejszej wątpliwości, że głównym gwarantem stabilności i bezpieczeństwa na obszarze transatlantyckim jest NATO, i że Sojusz Północnoatlantycki na swoim szczycie w Madrycie uczynił ważny krok w kierunku oczekiwanym przez nasz region" - mówił prezydent, deklarując, że Polska będzie wspierała wszelkie działania budujące bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i transatlantyckie.

Prezydent wyraził też nadzieję, że na następnym szczycie NATO w Wilnie zostaną podjęte kolejne decyzje służące konsolidacji więzi transatlantyckich oraz służące wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu. "Nie ma wątpliwości, że jeżeli grozi NATO inwazja, to grozi ona ze wschodu. W tym kontekście wszelkie rozmowy o autonomii strategicznej Europy, rozumianej w istocie jako częściowe osłabienie współpracy z USA, należy uznać już nie tylko za mrzonki, ale za idee groźne dla znacznej części kontynentu" - oświadczył.