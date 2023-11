Prezydent: każdy klub parlamentarny powinien mieć reprezentanta w Prezydium Sejmu

Chciałbym zaapelować do was, abyście się szanowali nawzajem. Wyrazem wzajemnego szacunku, także szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny będzie miał reprezentanta w Prezydium Sejmu - podkreślił prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym w Sejmie.

Prezydent Andrzej Duda, w orędzie wygłoszonym podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, wystąpił do posłów z apelem.

"Chciałbym z tego miejsca zaapelować do was, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy - nawet ten najmniejszy - będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w Prezydium Sejmu" - powiedział Duda.

"To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny" - wskazał prezydent.