Prezydent: kolejnym priorytetem będzie odbudowa Ukrainy i nasza w niej partycypacja

Kto ma wesprzeć Ukrainę w procesie odbudowy, jeśli nie Unia Europejska - jej wielki, bliski sąsiad; odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie będzie naszym kolejnym priorytetem - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w wypowiedzi dla mediów z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej wskazywał na najważniejsze cele polskiej prezydencji w Radzie UE. Wśród nich wymienił odbudowę Ukrainy.

"Chcielibyśmy, aby Unia Europejska i abyśmy my w Unii Europejskiej tę odbudowę Ukrainy realizowali. Do tego są potrzebne fundusze, do tego jest potrzebne nie tylko współdziałanie nasze, ze wszystkimi naszymi partnerami w Unii Europejskiej, do tego potrzebne jest też dobre nastawienie i dobre funkcjonowanie w tym kierunku instytucji europejskich" - powiedział prezydent.

Jak dodał, "to będzie nasz kolejny priorytet w Unii Europejskiej; trzecie najważniejsze hasło".

"Zawsze mówię, kiedy spotykam się z przybyszami z Ukrainy w naszym kraju lub kiedy jestem na Ukrainie: zobaczycie, pomożemy wam, wesprzemy was, jesteśmy razem, odbudujemy wasze państwo, odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż ona była zanim napadli was Rosjanie" - powiedział Andrzej Duda.

I dodał: "kto ma wesprzeć Ukrainę w tym procesie, jeśli nie Unia Europejska - jej wielki, bliski sąsiad".

"Dlatego odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie Ukrainy będzie naszym kolejnym priorytetem" - podkreślił prezydent.