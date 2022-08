Prezydent: lekcje historii sprzed ponad wieku stają się bardzo aktualne

Lekcje historii sprzed ponad wieku stają się bardzo aktualne, jako wezwanie do wierności wartościom najwyższym, do współpracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, wolności i dobrej przyszłości Rzeczypospolitej - napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesłaniu, Głowa Państwa zwracając się do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, weteranów i żołnierzy polskich oraz do rodaków w kraju i za granicą napisała, że obecnie Polska cieszy się pokojem, ale zdajemy sobie sprawę, że u naszych granic trwa wojna.

"Na naszych oczach dokonuje się dziejowy przełom. To czas, gdy lekcje historii sprzed ponad wieku stają się bardzo aktualne - jako wezwanie do wierności wartościom najwyższym, do współpracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, wolności i dobrej przyszłości Rzeczypospolitej" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent RP w opublikowanym przesłaniu zaznaczył, że wiktoria warszawska opromieniła armię odrodzonej Rzeczypospolitej nieprzemijającą sławą. Przez 74 lata istnienia Rosji Sowieckiej - od roku 1922 noszącej nazwę ZSRR - państwo to, występując formalnie jako strona konfliktu zbrojnego, przegrało tylko jedną wojnę. Było to właśnie starcie z Rzecząpospolitą, zakończone w roku 1921. Zdołaliśmy wtedy zatrzymać globalną ekspansję komunizmu.

"Dlatego wszyscy, którzy przyczynili się do zwycięstwa Polski nad Związkiem Sowieckim, zasługują na miano bohaterów wolnego świata" - napisał.

Dodał, że wybór rocznicy kluczowych walk u wrót Warszawy jako daty Święta Wojska Polskiego był więc ze wszech miar słuszny. "Dzisiaj z wdzięcznością upamiętniamy bohaterów, którzy w obronie wolności swojej i naszej nie szczędzili trudów i krwi. Z czcią pochylamy głowy przed mogiłami poległych. Ale też z wielką radością oddajemy hołd wszystkim patriotom, wojskowym i cywilom, dzięki którym upragniona, odzyskana po nocy zaborów Polska Niepodległa mogła przetrwać, aby rosnąć w siłę i rozwijać się z pożytkiem dla swoich obywateli" - wskazał Duda.

Prezydent podkreślił, że święto Wojska Polskiego jest także okazją, aby przypomnieć, że stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej zawsze odzwierciedlał stan naszego państwa oraz siłę polskiego ducha wolności.