Prezydent Litwy na przesmyku suwalskim: wrogowie nie ucieszą się z naszej całkowitej jedności

Współpraca Polski i Litwy jest bardzo rzeczowa i konstruktywna; nasi wrogowie nie ucieszą się, oglądając jak demonstrujemy całkowitą jedność - powiedział w czwartek prezydent Litwy Gitanasem Nauseda, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Szypliszkach.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wraz z prezydent Andrzejem Dudą wizytowali w czwartek zlokalizowane w Szypliszkach na przesmyku suwalskim mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Nauseda podkreślił, że współpraca Polski i Litwy jest "bardzo rzeczowa, konstruktywna" oraz zapewnił, że "dalej taka będzie".

"Myślę, że nasi wrogowie nie ucieszą się oglądając to, że demonstrujemy całkowitą jedność" - powiedział prezydent Litwy. Podkreślił, że przesmyk suwalski stanowiący granicę polsko-litewską, jednocześnie oddzielający Rosję od Białorusi jest miejscem "bardzo wrażliwym", w które "skierowany może być wzrok agresora".

Nauseda powiedział, że wszystkie działania i plany obu krajów powinny odzwierciedlać sytuację w tym miejscu oraz zapewniać w nim bezpieczeństwo. Właśnie dlatego doszło do spotkania na przesmyku suwalskim, aby "omówić, jak należy działać i jak sobie pomóc w przypadku zagrożenia". Dyskusja ta, mówił prezydent Litwy, została rozpoczęta podczas wizyty Andrzeja Dudy w Wilnie w listopadzie 2020 r.

Przypomniał ostatni szczyt NATO w Madrycie, gdzie razem z prezydentem Dudą "bronili bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO" i podczas którego podjęto wiele historycznych decyzji.

Nauseda podkreślił również, że Litwa, podobnie jak Polska, zwiększa finansowanie obronności. Aktualnie jest to 2,05 proc. PKB, ale jak zaznaczył, jest zamiar, aby jeszcze zwiększyć nakłady na obronność, by "przygotować odpowiednią podstawę do spółdziałania z NATO". Wyraził również zadowolenie, że mógł oglądać "doskonały sprzęt wojskowy produkowany w Polsce".

"Andrzeju, jestem przekonany, że w oparciu o naszą dwustronną współpracę, możemy wiele zdziałać" - zwrócił się do prezydenta Dudy.