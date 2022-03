Prezydent Łodzi: wojna wciąż trwa, Łódź pomaga

Wojna wciąż trwa, Łódź wciąż pomaga. Czas na to, by powiedzieć państwu, a za waszym pośrednictwem wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy dotarli z miejsc wojennej zawieruchy do Łodzi, jesteśmy gotowi – napisała w poniedziałek do dziennikarzy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Prezydent przekazała, że Łódź wysłała za granicę 25 tirów. "Dary łodzian trafiły do Lwowa i Kijowa" - przekazała w komunikacie Zdanowska. "Wojna wciąż trwa, Łódź wciąż pomaga. Czas na to, by powiedzieć Państwu, a za waszym pośrednictwem wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy dotarli z miejsc wojennej zawieruchy do Łodzi, jesteśmy gotowi" - zapewniła Zdanowska.

"Otwieramy kanał transportowy do Odessy i mam nadzieję, że już w poniedziałek pierwsze tiry z darami wyruszą do naszego miasta partnerskiego. Przekazaliśmy część darów łodzian do pociągu ŁKA, który pojechał na granicę po uchodźców. Sumarycznie: 1169 palet pomocy humanitarnej już wyjechało z naszych magazynów" - podkreśliła.

Zdanowska zwróciła się bezpośrednio do przyjeżdżających do Łodzi uchodźców z Ukrainy.

"Jesteśmy gotowi, by przyjąć was w lokalach przygotowanych przez miasto oraz mieszkaniach, pokojach, które zgłosili nam łodzianie. Jesteśmy gotowi - by zapewnić Wam podstawową opiekę lekarską w miejskich przychodniach i na naszych SOR-ach" - zaznaczyła prezydent Łodzi.

"Jesteśmy gotowi, by najbardziej potrzebującym dostarczać żywność, wodę, leki i ubrania - dzięki hojności łodzian. Jesteśmy gotowi, by najmłodsze ofiary wojny - dzieci - przyjąć do łódzkich żłobków, szkół i przedszkoli. Oczywiście bez szkody dla miejsc dla dzieci z Łodzi" - przekonywała. "Jesteśmy gotowi, by jak najszybciej za pośrednictwem naszego urzędu pracy i dzięki naszej współpracy z inwestorami znaleźć pracę tym, którzy chcą pracować" - pisała.

"Z całego serca dziękuję zaangażowanym w pomoc łodzianom, Białorusinom, obywatelom Ukrainy, wszystkim tym, którzy przez ostatnie dni poświęcili swój czas, pieniądze i zdrowie, by pomagać, przywozić, pakować, udzielać schronienia, kupować, fundować, przewozić, karmić. To jest właśnie nasza siła" - podsumowała prezydent Łodzi.