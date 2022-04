Prezydent Łotwy: osoby odpowiedzialne za okropieństwa Rosjan na Ukrainie powinny ponieść karę

Na własne oczy widzieliśmy okropieństwa dokonywane przez Rosję na Ukrainie. Osoby odpowiedzialne powinny zostać postawione przed trybunałami międzynarodowymi, aby mogły ponieść karę - oświadczył w czwartek prezydent Łotwy Egils Levits.

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda przebywali w środę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.

Levits podczas konferencji prasowej w Rzeszowie, po powrocie z Ukrainy, podkreślił, że "czterech prezydentów udało się na Ukrainę, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim". "Już od dłuższego czasu planowaliśmy tę wizytę. Jest to wizyta czterech bliskich przyjaciół Ukrainy. Nasze państwa zawsze wspierały Ukrainę i jej interesy, żądania, ponieważ Ukraina walczy o niepodległość i demokrację, a jednocześnie Ukraina walczy również za Europę" - powiedział.

Zapewnił, że "naszym obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy". "I robimy to my, jako Łotwa - przekazujemy istotną pomoc wojskową Ukrainie, wspieramy żądania Ukrainy, aby stała się państwem kandydującym do Unii Europejskiej - i jako członek NATO".

"Na własne oczy widzieliśmy okropieństwa dokonywane przez Rosję na Ukrainie. Uważamy, że osoby odpowiedzialne powinny zostać postawione przed trybunałami międzynarodowymi, aby mogły ponieść karę. Ponieważ takie zbrodnie wojenne nie mogą być tolerowane przez społeczność międzynarodową" - podkreślił Egils Levits.

Przypomniał, że Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczął już czynności przygotowawcze i również przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze prowadzone są takie działania. "Natomiast ja zaproponowałem, by został powołany trybunał związany z tą wojną podobny do tego, jaki miał miejsce dwadzieścia lat temu w sprawie zbrodni serbskich" - zaznaczył.

"Wyraziliśmy naszą pełną solidarność z Ukraińcami, z państwem ukraińskim i prezydentem Zełenskim. Będziemy kontynuować naszą bliską współpracę, przyjaźń i wsparcie dla Ukrainy" - zapewnił Levits.