Prezydent Lublina: Wszyscy Ukraińcy mogą czuć się w naszym mieście jak u siebie w domu

Wszyscy Ukraińcy mogą czuć się w Lublinie jak u siebie w domu. Byliśmy i jesteśmy z wami, a także będziemy dalej – powiedział w pierwszą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Według szacunków w mieście może przebywać ok. 60 tys. Ukraińców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Od odśpiewania hymnu Polski i Ukrainy, a także hymnu Unii Europejskiej rozpoczęły się w południe obchody podsumowujące pomoc udzieloną przez Lublin Ukrainie w ciągu ostatniego roku. Na placu Łokietka przed ratuszem zebrali się mieszkańcy, jak i uchodźcy przebywający w mieście. Do uczestników wydarzenia zwrócił się prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

"Byliśmy i jesteśmy z wami, a także będziemy - zarówno teraz, kiedy jesteśmy świadkami rozgrywających się zasadniczych bitew w Ukrainie - i mamy nadzieję na zwycięstwo i szybkie uzyskanie pokoju - jak i wtedy, kiedy przyjdzie nam wspólnie odbudowywać Ukrainę i być z Ukrainą; kiedy będzie rozgrywała swoją drugą ważną bitwę, aby być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej" - podkreślił Żuk.

Zwrócił uwagę, że piątkowe odśpiewanie naszych hymnów w zestawieniu z hymnem europejskim nie było przypadkowe. "Nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy. Tak, jak Józef Piłsudski (…) mówił wielokrotnie - nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Los chciał inaczej, na długie lata rozdzieliliśmy się, ale odzyskana niepodległość przez Ukrainę jest wspierana i chroniona przez wszystkie państwa europejskie i również Sojusz Północnoatlantycki" - zaznaczył prezydent Lublina, dodając, że to gwarantuje zwycięstwo i utrzymanie wolnej Ukrainy.

Podziękował również mieszkańcom Lublina i regionu za wspieranie, przyjmowanie ukraińskich rodzin pod swój dach, a także organizacjom pozarządowym i wolontariuszom za udzielanie pomocy. Zapewnił, że to wsparcie będzie dalej udzielane uchodźcom przez miasto. "Ponad 2 miliony uchodźców przejechało przez Lublin. Ponad 300 tysięcy osób nocowało w Lublinie" - poinformował Żuk.

W sześciu interwencyjnych punktach noclegowych przebywa obecnie ok. 1 tys. uchodźców, a według szacunków w całym Lublinie może przebywać ok. 60 tys. Ukraińców. "Ważne jest, że wszyscy Ukraińcy mogą czuć się w Lublinie, jak u siebie w domu. Ważne jest również, że ponad 2 tys. dzieci ukraińskich, które chodzą do naszych szkół mogą spokojnie pobierać naukę, ale też i pozostawać w stałym kontakcie ze swoim językiem, kulturą" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że wielkim honorem dla niego i mieszkańców Lublina jest mieć w naszych wschodnich sąsiadach przyjaciół. "Głośno o tym mówimy, bo walczycie za nas; bo wasze rodziny cierpią również w naszym imieniu; bo Ukraina dzisiaj buduje pokój na długie lata dla całej Europy" - zaakcentował Krzysztof Żuk.

Podczas piątkowych obchodów wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski przypomniał, że minął już rok, gdy "druga inwazja - barbarzyńska, grabieżna, ludobójcza rozpoczęła się na narodzie ukraińskim". "Ilu bohaterów odeszło, ale naród ukraiński nigdy się nie poddaje - będzie walczył do końca, a my Polacy, Europa i świat mamy obowiązek pomagać wam w tej walce, w obronie własnej tożsamości, w obronie terytorium Ukrainy, w obronie narodu ukraińskiego" - podkreślił Wojciechowski.

Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valach podziękował mieszkańcom Lublina i Polski za okazane Ukraińcom wsparcie. "My nigdy nie wybieraliśmy tego losu dla siebie, ale jesteśmy zmuszeni walczyć o swoją niepodległość, o państwo, o życie, o spokój nie tylko na terenie Ukrainy, ale i na terenie całej Europy. Dzisiaj jest 366 dzień tragedii mojego państwa, mojego narodu. Codziennie giną ludzie i bardzo dziękujemy Polakom, że rozumiecie to i macie otwarte serca" - powiedział konsul.

Sprzed lubelskiego ratusza uczestnicy wydarzenia przeszli następnie na Plac Litewski, gdzie otwarta została wystawa "Lublin pomaga Ukrainie" przedstawiająca działania pomocowe skierowane do ukraińskich obywatelek i obywateli. Z kolei w Trybunale Koronnym wręczono medale "Lublin Bohaterom" dla instytucji współpracujących z Urzędem Miasta we wspieraniu uchodźców oraz przekazywaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy.