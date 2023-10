Prezydent ma dać PiS-owi na utworzenie rządu tyle czasu, ile tylko się da

Według nieoficjalnych informacji, jakie portal Onet uzyskał po spotkaniu prezydenta i premiera, Andrzej Duda ma dać PiS-owi tyle czasu, ile tylko się da, na znalezienie poparcia dla nowego rządu. Duda już wcześniej zapowiedział, że powierzy rolę tworzenia rządu zwycięskiej partii.

Pierwsze posiedzenie rządu ma szanse się odbyć dopiero w połowie listopada i wówczas PiS dostanie miesiąc na stworzenie rządu. Dopiero potem kolejny miesiąc dostanie obecna opozycja.

Według Przemysława Czarnka próby nakłonienia niektórych posłów do zmiany barw klubowych już trwają.

Marszałkiem seniorem, prowadzącym pierwsze posiedzenie nowego Sejmu może zostać Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki lub Jarosław Kaczyński.

Andrzej Duda postanowił dać urzędnikom z PiS dodatkowe dwa miesiące na „przygotowanie dokumentów” do przekazania nowemu rządowi. Mimo niewielkich szans na zbudowanie parlamentarnej większości przez Prawo i Sprawiedliwość to prawdopodobnie ta partia otrzyma od prezydenta zadanie utworzenia rządu.

Tak przynajmniej donosi Onet, opisując spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Powołując się na „nieoficjalne informacje” Onet twierdzi, że Mateusz Morawiecki otrzymał zapewnienie, iż prezydent wykorzysta konstytucyjne terminy, a więc pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się w połowie listopada.

PiS może kusić Władysława Kosiniaka-Kamysza fotelem premiera rządu

Morawiecki miał też usłyszeć, kto zostanie wybrany marszałkiem-seniorem i komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Pierwszym ma być Antoni Macierewicz, mający 75 lat, a więc zaliczający się do najstarszych posłów. W grę wchodzą podobno także o rok młodsi Ryszard Terlecki i Jarosław Kaczyński. Prawdopodobnie funkcję tworzenia rządu otrzyma właśnie obecny premier, choć w dalszej części tekstu Onet dywaguje na temat możliwych prób poszukiwania przez PiS potencjalnych koalicjantów i przytacza medialne doniesienia o tym, że fotelem premiera PiS miałby kusić szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza do zawarcia koalicji ze Zjednoczoną Prawicą. Ten jednak deklaruje, że o wspólnych rządach z PiS nie może być mowy.

Wróćmy więc do opcji Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Andrzej Duda powierzy mu misję utworzenia rządu, ten będzie miał 14 dni na powołanie gabinetu, a potem kolejnych 14 dni na znalezienie dla swojego rządu większości parlamentarnej. Biorąc pod uwagę, że PiS w zasadzie nie ma jakiejkolwiek zdolności koalicyjnej, te dwa tygodnie będzie musiał wykorzystać na próby „wyjęcia” posłów z ugrupowań opozycji.

Nowy rząd możemy poznać dopiero w połowie grudnia

Patrząc na temperaturę sporów trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek poseł opuścił głosowanie wotum zaufania dla rządu, co oznacza, że PiS potrzebowałoby co najmniej 231 głosów. Ma 194, czyli 37 mu brakuje. To chyba zbyt duża grupa „do wyjęcia”, ale według cytowanego przez Onet Przemysława Czarnka PiS będzie próbowało, a w zasadzie już podobno prowadzi takie negocjacje. - Jest Konfederacja, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a są też posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy są mniej zadowoleni albo niezadowoleni – mówił Przemysław Czarnek w Telewizji Republika.

Tak więc dwa miesiące miną od wyborów, zanim rolę wskazania nowego premiera dostanie Sejm. Osoba ta także będzie miała dwa razy po 14 dni na przedstawienie rządu i zdobycie dla niego poparcia. Onet zakłada więc, że nowy rząd możemy poznać dopiero w połowie grudnia.