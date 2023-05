Prezydent: mam nadzieję, że na szczycie NATO w Wilnie będą podjęte decyzje zbliżające Ukrainę do członkostwa

Celem Polski powinno być zapewnienie Ukrainie wstąpienia do UE i NATO; mam nadzieję, że na szczycie NATO w Wilnie będą podjęte decyzje zbliżające ją do członkostwa - mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji PISM Strategic Ark 2023, która rozpoczęła się w czwartek w Warszawie.

Prezydent Duda w przemówieniu podkreślił, że celem Polski powinno być zapewnienie Ukrainie wstąpienia do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że zachęciłoby to naszego wschodniego sąsiada do przeprowadzenia niezbędnych reform, z których część realizowana jest już teraz, w warunkach wojennych.

"Mam nadzieję, że na najbliższym szczycie NATO będą podjęte decyzje, które zbliżą Ukrainę do członkostwa w Sojuszu" - podkreślił Duda. Zaznaczył, że w tym momencie powinniśmy być gotowi do tego, aby zapewnić Ukrainie profesjonalne gwarancje w zakresie bezpieczeństwa, co "pozytywnie wpłynie na wolę milionów Ukraińców, by ci powrócili do swojego kraju i skutecznie go odbudowali".

Prezydent zauważył, że powinniśmy przygotować się na dalsze realizowanie przez Rosję agresywnej polityki, czemu przeciwdziałać ma wzmocnienie zdolności do obrony i odstraszania w ramach nowej strategii NATO. Kluczowe - zdaniem Dudy - jest także zwiększenie obecności Sojuszu na jego wschodniej flance.

Skuteczne odstraszanie Rosji, jak zaznaczył prezydent, wymaga obecności Stanów Zjednoczonych i współpracy transatlantyckiej, dlatego jej wzmocnienie będzie priorytetem polskiej prezydencji w Radzie UE w 2025 roku.