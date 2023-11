Prezydent: mam nadzieję, że programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na Siły Zbrojne utrzymane na poziomie co najmniej 4 proc. PKB

Mam nadzieję, że programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na siły zbrojne utrzymane na poziomie co najmniej 4 proc. PKB - mówił prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym w Sejmie.

"Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Pełnoskalowa wojna tuż za naszą wschodnią granica uświadamia nam to dobitnie ostatnio każdego dnia" - mówił prezydent. Zwracając się do parlamentarzystów podziękował za to, że "w najważniejszych momentach, zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale także potem" pokazali "niezwykłą odpowiedzialność".

"Dziękuję za ponadpartyjne poparcie w parlamencie Ustawy o obronie ojczyzny, która umożliwiła zwiększenie finansowania oraz szybszą modernizację i wzmocnienie polskiego wojska. Mam nadzieję, że ten właściwy kierunek zostanie utrzymany, programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na Siły Zbrojne utrzymane na poziomie tych co najmniej 4 proc. PKB" - mówił.

W ocenie prezydenta bezpieczeństwo powinno być sprawą łącząca wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie. "Jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych ogromnie mi na tym zależy, bo silne i nowoczesne Wojsko Polskie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli" - powiedział.