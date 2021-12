Prezydent: mam ogromny szacunek do Jarosława Kaczyńskiego, to polityk z ogromnym doświadczeniem

Mam ogromny szacunek do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. "Naprawdę jest to polityk z ogromnym doświadczeniem i niezwykłą przenikliwością" - ocenił.

W Polsat News prezydent Andrzej Duda był pytany m.in. o stosunki, jakie łączą go z Jarosławem Kaczyńskim. "Jesteśmy politykami innych pokoleń. Pan premier Jarosław Kaczyński należy akurat do pokolenia moich rodziców, to nawet dokładnie ten sam rocznik" - powiedział prezydent. "Różne pokolenia inaczej na różne sprawy patrzą, to jest kwestia doświadczeń życiowych" - dodał.

Prezydent zapewnił jednocześnie, że ma "ogromny szacunek" do Jarosława Kaczyńskiego". "Początek mojej obecności w polityce, to uczestnictwo w jego rządzie w 2006-2007 roku" - przypomniał.

"To jest człowiek, który stoi na czele ugrupowania, w którym wychowałem się politycznie, bo cała moja droga polityczna była związana z Prawem i Sprawiedliwością i mam do niego wielki szacunek" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Zawsze podkreślam, że to, że w 2014 roku zdecydował się właśnie mnie wtedy wystawić jako kandydata w wyborach prezydenckich, wymagało ogromnej odwagi i niezwykłej przenikliwości, bo chyba bardzo niewielu ludzi w Polsce się spodziewało, że może nastąpić coś takiego" - mówił prezydent. Przypomniał również, że "to ugrupowanie wygrało wybory, a ja byłem tym, który te wybory prowadził w tym sensie, że był liderem".

"Jarosław Kaczyński to naprawdę polityk z ogromnym doświadczeniem, niezwykłą przenikliwością" - ocenił. "Pałac Prezydencki jest dla niego otwarty na każde spotkanie" - zadeklarował.

Prezydent był także pytany o sprawę ustaw sądowych. "Patrzę bardzo sceptycznie na propozycję takiej reformy, jaką proponowano w 2017 roku" - podkreślił. Jak wskazał, zgłosił wtedy weto, bo uważał, że "tak daleko idące kompetencje prokuratora generalnego wobec Sądu Najwyższego są niedopuszczalne". "Wobec takich reform, które w efekcie prowadziłyby do takiego skutku jestem przeciwny, bo uważam je z gruntu za złe, za kierunek niewłaściwy" - podkreślił Andrzej Duda.

Przyznał, że były z nim prowadzone rozmowy na ten temat, a także odbywały się konsultacje. "W części punktów zgłosiłem zdecydowany sprzeciw. Były to chociażby propozycje, żeby de facto zmienić sposób ustalania składu Sądu Najwyższego, z czym osobiście się nie zgadzałem i powiedziałem wtedy panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze i jego przedstawicielom, którzy razem z nim byli i którzy przygotowywali te projekty, że tej drogi nie uważam za właściwą" - mówił prezydent.