Prezydent: mamy nadzieję na pierwsze kroki ku wstąpieniu Ukrainy do NATO; jej armia wzmocni militarnie Sojusz

Mamy nadzieję, że podczas szczytu NATO w Wilnie podjęte zostaną decyzje dot. pierwszych kroków ku temu, by Ukraina jak najszybciej wstąpiła do Sojuszu; jej doświadczona armia z pewnością wzmocni NATO od strony militarnej - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą biorą w piątek udział w Kłajpedzie w ćwiczeniach polskich i litewskich wojsk specjalnych. Polski prezydent podziękował za wspólne ćwiczenia i podkreślił, że wypracowano już w tym miejscu tradycję współdziałania wojsk w ramach NATO. "Element naszego kontyngentu przybył tutaj, żeby razem ćwiczyć, ale też po to by wspierać żołnierzy litewskich w ochranianiu szczytu NATO, który rozpocznie się tutaj w przyszłym tygodniu" - mówi Duda.

Jego zdaniem szczyt ten jest bardzo ważnym momentem dla naszego bezpieczeństwa. "Bardzo nam obu zależy, żeby zapewnić bezpieczeństwo i aby wszyscy mieszkańcy Litwy mieli poczucie bezpieczeństwa obecności sojuszniczej" - powiedział.

Wyraził przy tym nadzieję, że podczas szczytu w Wilnie podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy. "Jak również i pierwszych kroków do tego, by Ukraina wkrótce, mamy nadzieję jak najszybciej to będzie możliwe, wstąpiła do NATO stając się pełnym jego członkiem ze wszystkimi prawami gwarancjami wynikającymi z członkostwa w sojuszu. Oczywiście także ze wszelkimi obowiązkami" - podkreślił.

Jak dodał, "Ukraina i jej armia doświadczonych żołnierzy, która stanie się częścią militarną NATO, z całą pewnością ten sojusz od strony militarnej wzmocni".

Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. Zostanie na nim formalnie zatwierdzona decyzja o przedłużeniu kadencji Jensa Stoltenberga jako sekretarza generalnego NATO. Kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego uznały, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie lepiej pozostawić na stanowisku doświadczonego przywódcę zamiast w toku negocjacji próbować uzgodnić następcę.