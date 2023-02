Prezydent spotyka się z europejskimi liderami. Celem wzmocnienie bezpieczeństwa Polski

Mamy nadzieję na wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance; trzeba o tym rozmawiać z sojusznikami - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, obecnie jest w trakcie intensywnej serii spotkań z liderami europejskimi - spotkał się z premierem Rishim Sunakiem, a także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

W piątek w planach są natomiast rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, a w sobotę także z prezydentem elektem Czech Petrem Pavlem.

Spotkania te odbywają się przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, która odbędzie się na początku przyszłego tygodnia.

Celem spotkań prezydenta z europejskimi liderami wzmocnienie bezpieczeństwa Polski

W rozmowie z TVP Info Duda podkreślił, że celem tych działań jest "przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski". "To jest najważniejsze zadanie, jakie postawiłem przed sobą. Korzystam, z tej wyjątkowej okoliczności, jaka się nam zdarzyła, że będziemy mieli wizytę pana prezydenta Joe Bidena, a zarazem spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki w ramach NATO" - zaznaczył.

"Mam nadzieję, że przybędzie również sekretarz generalny NATO, którego wczoraj zaprosiłem na ten szczyt (B9). To jest przede wszystkim okazja do rozmowy o bezpieczeństwa w naszej części Europy, jak będziemy dalej pomagali Ukrainie - bo trzeba to robić wspólnie - i jakie decyzje podejmiemy na zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie" - dodał prezydent.

Prezydent: mamy nadzieję na wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance

"Mamy nadzieję na wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance, nie tylko pod względem liczby żołnierz NATO, (...) ale również i infrastruktury militarnej, to znaczy uzbrojenia NATO, które uważam że powinno być zmagazynowane na terenie naszego kraju, ale także wschodniej flanki NATO w ogóle" - podkreślił Duda. "Po to, żeby ci żołnierze, którzy przybędą, nie musieli tego wyposażenia ze sobą zabierać, bo to zawsze wydłuża cały proces logistyczny, tylko żeby to wyposażenie już na nich czekało" - tłumaczył.

Pytany o reakcję sekretarza generalnego na te propozycje, prezydent odparł, że "był dobry odzew". "Tylko teraz trzeba na temat tych propozycji jeszcze rozmawiać z sojusznikami" - dodał. Jak wskazał, chodzi zarówno o działania na szczeblu przedstawicielstw i ministerstw związanych z działaniem NATO, jak i najwyższym szczeblu głów państw i szefów rządów.

Prezydent dodał, że przed szczytem NATO w Warszawie w 2016 odbył podróż "do wszystkich państw członkowskich NATO". "Ona zaowocowała ostatecznie rzeczywiście obecnością NATO na wschodniej flance, tym, co nazywamy Enhanced Forward Presence - Wysuniętą Wzmocnioną Obecnością. Z naszego punktu widzenia to jest wreszcie, po wielu latach naszej obecności NATO, faktyczna obecność wojsk NATO w naszej części Europy i w naszym kraju" - zaznaczył Duda.

Prezydent został zapytany również o swoje czwartkowe rozmowy z szefem brytyjskiego. W odpowiedzi podkreślił, że Wielka Brytania to bardzo ważny sojusznik Polski, "z którym nie tylko rozmawiamy o wzmocnieniu, ale sojusznik, który faktycznie działa w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa". "Przypomnę, że brytyjski system Sky Sabre chroni w tej chwili nasze niebo, jest faktem w Polsce" - zaznaczył prezydent.

"To wielki wkład Brytyjczyków w nasze bezpieczeństwo" - ocenił. Jak przypomniał, Wielka Brytania pełni również funkcję państwa ramowego obecności NATO w Estonii; jak dodał, jest to państwo poważnie podchodzące do kwestii bezpieczeństwa.