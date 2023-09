Prezydent: mamy nadzieję, że szczyt NATO w Waszyngtonie będzie zaproszeniem Ukrainy do Sojuszu

Mamy nadzieję, że szczyt NATO w Waszyngtonie będzie zaproszeniem Ukrainy do Sojuszu; nie mamy wątpliwości, że USA będą czyniły wszystko, by ten szczyt był historyczny, również w wymiarze decyzyjnym - powiedział w czwartek w Krynicy-Zdroju prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który wstąpił w czwartek w Krynicy-Zdroju na wspólnej konferencji z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, był pytany o realizację postanowień szczytu lipcowego NATO w Wilnie i o oczekiwania co do kolejnego szczytu sojuszu, który ma odbyć się w 2024 r. w Waszyngtonie.

Andrzej Duda zaznaczył, że szczyt w Wilnie daje zielone światło Szwecji i jest wstępem do zaproszenia w przyszłości Ukrainy do NATO.

"Mamy nadzieję, że ten szczyt waszyngtoński będzie właśnie tym zaproszeniem Ukrainy. USA - nie mamy wątpliwości - będą czyniły wszystko zresztą jako też największy, najmocniejszy sojusznik, aby ten szczyt waszyngtoński będący historycznym choćby przez to, że jest jubileuszowy, miał też historyczny wymiar decyzyjny" - powiedział prezydent.

Jak ocenił, "z całą pewnością najbardziej historyczną decyzją udowadniającą też istotę wartości NATO byłoby zaproszenie Ukrainy do NATO, czyli odpowiedzenie tak naprawdę przez NATO na wolę społeczeństwa ukraińskiego, które chce, by Ukraina była częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego".

"Jeśli NATO wspiera rozwój demokracji na świecie - a przecież taka jest jego istota - jeżeli wspiera dążenie narodów do bezpieczeństwa, to ta najbardziej adekwatną odpowiedzią byłoby zaproszenie Ukrainy do NATO" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Będziemy o to razem z panem prezydentem w aspekcie szczytu Waszyngtońskiego zabiegali" - dodał.