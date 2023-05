Prezydent: mamy za mało samolotów F-16, by móc przekazać je Ukrainie

Liczba samolotów F-16, które mamy nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek jej części Ukrainie – powiedział w środę w Reykjaviku prezydent Andrzej Duda. Zapewnił jednocześnie o gotowości wspierania szkolenia ukraińskich pilotów.

Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Rishi Sunak i Mark Rutte, uzgodnili budowę międzynarodowej koalicji w celu zakupu samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy.

Prezydent Duda - przebywający z wizytą w Islandii, gdzie odbywa się szczyt Rady Europy - został zapytany przez dziennikarzy, czy Polska może do takiej koalicji dołączyć.

Prezydent podkreślił, że jeżeli chodzi o przekazywanie uzbrojenia, to Polska jest w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie: po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

"To my przekazaliśmy niespotykane ilości uzbrojenia jeżeli chodzi o UE, my przekazaliśmy ponad 300 czołgów Ukrainie, przekazaliśmy prawie wszystkie nasze MiGi-29, o które Ukraina nas od samego początku konfliktu prosiła" - wyliczał prezydent. Dodał, że "przekazaliśmy mnóstwo uzbrojenia za kwoty miliardów dolarów".

"My mamy relatywnie bardzo niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów - o tym rozmawiałem z panem premierem, ministrem obrony narodowej (Mariuszem Błaszczakiem) już jakiś czas temu. Natomiast liczba samolotów F-16, które mamy nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek ich części Ukrainie" - oświadczył prezydent.

Zapewnił jednocześnie o gotowości dalszego przekazywania Ukrainie samolotów MiG-29. "Tam mamy pewien problem, bo mamy część MiGów, które już w tej chwili funkcjonują w standardach NATO i wykonują misję Air Policing, w związku z czym służą obronie państw NATO" - dodał.

Stwierdził też, że to Polska zapoczątkowała koalicję wspierania militarnie Ukrainy.

Prezydent zaznaczył, że podczas trwającego szczytu Rady Europy dominującym tematem jest wsparcie Ukrainy - zarówno militarne, humanitarne, jak i poprzez sankcje i odbudowę tego kraju.

Z Reykjaviku Aleksandra Rebelińska