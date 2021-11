Prezydent: Maurycy Mochnacki był człowiekiem idei

Maurycy Mochnacki był człowiekiem idei, nie starał się o zaszczyty, nie walczył o władzę - wskazał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych działacza emigracyjnego. Podkreślił, że nie można zapominać o jego przesłaniu, że naszą największą bronią jest jedność.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w sobotę zakończyła się msza pogrzebowa Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego, którego szczątki sprowadzono w sobotę do kraju z Francji.

"Maurycy Mochnacki był człowiekiem idei, nie starał się o zaszczyty, nie zabiegał o tytuły, ani nie walczył o władzę" - wskazał prezydent Duda w liście do uczestników warszawskich uroczystości, który odczytał w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Jak wskazał w liście Duda, wszystko co robił Mochnacki, było podporządkowane jednemu celowi - "odrodzeniu niepodległej Rzeczypospolitej". "Usilnie poszukiwał odpowiedzi na najważniejsze pytania - jak wskrzesić Polskę do niepodległego bytu" - zaznaczył.

Prezydent zwrócił uwagę, że z pism Maurycego Mochnackiego wyłania się wizja Polski jasna i spójna. "To wizja Polski silnej, zbudowanej wokół poczucia wspólnoty wszystkich obywateli. Świadomej swojej historii, świadomej miejsca na świecie" - wskazał w liście.

Dodał, że to wizja śmiała i pragmatyczna, nieodrzucająca sojuszy i międzynarodowej współpracy, ale zarazem upatrująca poczucia bezpieczeństwa, przede wszystkim we własnej potędze i własnych możliwościach. "To wreszcie wizja Polski nowoczesnej, zasobnej bogactwem wszystkich obywateli, zdolnej do tego, by rozwinąć i wykorzystać ich osobisty potencjał" - napisał prezydent.

W liście podkreślił, że przesłanie Mochnackiego wydaje się szczególnie aktualne w chwilach zagrożenia. Działacz emigracyjny, jak wskazał prezydent, przypomina nam, że "gdy wróg czyha na naszą suwerenność, naszą największą bronią jest jedność, a największą słabością zgoda na to, by dać się skłócić i odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze".

Prezydent stwierdził w liście, że nie możemy o tym zapominać "zwłaszcza dziś, gdy Polska jest celem wrogiego ataku". "Nie możemy zapomnieć o tym, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo naszych sąsiadów. Nie możemy zapomnieć, gdy stawką jest przyszłość Polski i przyszłość Europy" - napisał Andrzej Duda.