Prezydent miasta przedstawiła na nadzwyczajnej sesji rady dokumentację inwestycji Forum Gdańsk

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła radnym dokumentację ws. budowy Forum Gdańsk. Obecny na sesji poseł PiS Kacper Płażyński, który złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z inwestycją, pytał o przejrzystość Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Poseł PiS Kacper Płażyński 3 lutego br. złożył do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy budowie kompleksu handlowo-usługowego Forum Gdańsk w centrum miasta - to właśnie w związku z tą sprawą lokalni radni PiS wnieśli o nadzwyczajną sesję rady miasta.

W trakcie tej czwartkowej sesji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała samorządowcom umowę ze spółką Forum Gdańsk i przekonywała, że miasto zyskało na budowie centrum handlowego, bo została uporządkowana przestrzeń w centrum, zrewitalizowano park, a inwestycja wpływa na dochody miasta i nowe obiekty przekraczają wartość wniesionej przez nie ziemi.

"Myślę, że zrobiło się całkiem przyjemne miejsce w tej okolicy, gdzie osoby, które czekają na tramwaj, czy autobus mogą chwilę odpocząć" - mówiła Dulkiewicz. Według miasta, grunty wniesione do spółki są wyceniane na 114 mln zł, a mieszkańcy zyskali 59 mln zł. Wśród celów publicznych Dulkiewicz wyliczyła rozbudowę centrum przesiadkowego Śródmieście, budowę Kunsztu Wodnego oraz ulicy Nowe Podwale Grodzkie, przykrycie torów kolejowych płytą nośną, infrastrukturę drogową oraz rewitalizację pobliskiego skweru.

Obecny na sesji Bartosz Korbus z warszawskiego Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego tłumaczył radnym zasady prowadzenia inwestycji na zasadach PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Podczas obrad w dyskusji brał też udział poseł PiS Kacper Płażyński. "Pytanie jest o realizację kolejnych celów inwestycyjnych, ciężarów po stronie inwestora prywatnego i po stronie inwestora publicznego. Czy to są świadczenia ekwiwalentne, czy ostatecznie mieszkańcom, społeczeństwu to się opłaca?" - mówił poseł Płażyński i podkreślił, że władze Gdańska do czwartku nie chciały radnym pokazać umowy z inwestorem.

"W tym przypadku inwestycja wyglądała tak, że przyszła sobie spółka wybrana w konkursie przez władze miasta do realizacji Forum Gdańsk, można powiedzieć, że goła, bo ona rozpoczęła swoją działalność od tego, że miasto Gdańsk pożyczyło tej spółce holenderskiej ponad 10 mln zł, żeby ona w ogóle mogła się tutaj urządzić. To dość sytuacja niezwykła. Mało tego, kredyt, który był zaciągnięty na realizację tego wielkiego centrum handlowego, ale jest zabezpieczony gruntem, który miasto Gdańsk wniosło aportem do tej spółki" - tłumaczył Płażyński.

Posłowi PiS odpowiadał były prezydent Gdańska ds. inwestycji Andrzej Bojanowski, który zwracając się do Płażyńskiego twierdził, że ten "roztoczył kilka wątków, ale żadnego merytorycznego". "Zarzut, że ta inwestycja jest nikomu niepotrzebna to jest nieprawda. (...) Powstał nowy układ drogowy, na którego budowę miasto nie miało pieniędzy" - mówił Bojanowski. Podczas sesji głos zabierali też radni klubów zasiadających w radzie miasta.