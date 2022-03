Prezydent: modernizacja i zwiększanie sprawności bojowej armii to testament, który zostawił nam L.Kaczyński

Modernizacja i stałe zwiększanie gotowości i sprawności bojowej polskiej armii to wielki testament, który zostawił nam prezydent Lech Kaczyński wraz z obowiązkiem starania się o to, by w Polsce były siły sojusznicze - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podczas uroczystości po podpisaniu ustawy o obronie ojczyzny zacytował słowa Lecha Kaczyńskiego: "Na armii nie wolno oszczędzać, armia kosztuje całe społeczeństwo, kosztuje podatników, ale jest to konieczne. Jak bardzo jest to konieczne, przekonaliśmy się w ostatnich dniach. Musimy mieć siły godne 40-milionowego kraju w środku Europy o trudnym położeniu geograficznym. Mamy świetnych sojuszników, ale obronić musimy się umieć także i sami+".

Dodał, że te słowa zostały wypowiedziane parę dni po wielokrotnie cytowanej wypowiedzi z Gruzji i były jej uzupełnieniem oraz rozszerzeniem.

"Modernizacja i stałe zwiększanie gotowości i sprawności bojowej polskiej armii to wielki testament, który zostawił nam prezydent Lech Kaczyński wraz z obowiązkiem starania się o to, by tutaj w Polsce były siły sojusznicze, bo to są elementy, które są zbieżne, które są wspólne i które, nie miał wtedy wątpliwości, powinny były być realizowane jednocześnie" - oświadczył Duda.

autorzy: Wiktoria Nicałek, Rafał Białkowski

