Prezydent: może przetrwać i istnieć tylko państwo silne

Tutaj może przetrwać i istnieć tylko państwo silne. Państwo słabe będzie podległe, historia jednoznacznie to pokazuje - podkreślił prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas obchodów święta Konstytucji 3 maja.

Na Placu Zamkowym w Warszawie trwają uroczystości z okazji 232. rocznicy Konstytucji 3 maja. Podczas wystąpienia prezydent Duda powiedział, że "wierzy w to, że dobra przyszłość przed nami".

"Mówię o tym, aby powiedzieć, że jest to kwestia odpowiedzialności - polskich władz, ale także i wszystkich pokoleń obecnych i kolejnych Rzeczypospolitej - za Polskę, za polskie sprawy" - powiedział. "Tutaj może przetrwać i istnieć tylko państwo silne" - dodał.

Prezydent podkreślił także, że "państwo słabe będzie podległe, historia jednoznacznie to pokazuje". "Więc albo przychodzące kolejne pokolenia i kolejni politycy, prowadząc sprawy Rzeczpospolitej, będą budowali Rzeczpospolitą silną, niepodległą, rzeczywiście suwerenną, albo w istocie to nie będzie nasza Polska, albo będzie to Polska, gdzie są inni panowie" - zaznaczył.