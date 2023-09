Prezydent: Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą Lecha Kaczyńskiego

Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że muzeum powstało w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli.

Podczas inauguracji Andrzej Duda podkreślił, że muzeum było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń(...). On odwołując się bardzo często do historii pokazywał życie i wskazywał potencjalne możliwe rozwoje przyszłości, tego co może się stać" - zauważył prezydent.

Wskazał, że muzeum zostało formalnie powołane w 2006 r. "Od 2015 r. dzięki zmianom, które nastąpiły w Polsce z woli obywateli, dzięki wytężonej pracy prof. Piotra Glińskiego, ministra odpowiedzialnego za sprawy kultury i dziedzictwa narodowego, to muzeum stało się faktem" - mówił prezydent.

Zaznaczył, że muzeum powstało na terenie warszawskiej Cytadeli, w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii. "Historii, która jest nauczycielką życia i być może także naszej przyszłości, w jakimś sensie poprzez inspirację i naukę wierzę, że także kreatorką. Na Cytadeli warszawskiej, symbolu próby zniewolenia Polaków przez 80 lat, symbolu zniszczenia ruchu narodowo-wyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu, cytadeli wzniesionej przez cara Mikołaja I" - podkreślił prezydent.

Dodał, że trudno w Polsce znaleźć lepsze miejsce na to, by dokumentować historię Polski. "Muzeum największe, najpiękniejsze z całą pewnością w tej chwili w Polsce, absolutnie najnowocześniejsze" - zaznaczył Andrzej Duda.