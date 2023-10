Prezydent: Muzeum "Pamięć i Tożsamość" to przykład troski o dobro wspólne w kontekście pamięci historycznej (aktualizacja)

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu to wspaniała inicjatywa i przykład roztropnej troski o dobro wspólne w kontekście pamięci historycznej naszego narodu — napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników otwarcia nowej placówki muzealnej.

W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, prezydent Torunia Michał Zaleski, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita Astany abp Tomasz Peta i inni biskupi.

Grażyna Ignaczak-Bandych przeczytała podczas uroczystości list prezydenta, w którym Andrzej Duda podkreślił, że "Muzeum +Pamięć i Tożsamość+ im. św. Jana Pawła II w Toruniu to wspaniała inicjatywa i przykład roztropnej troski o dobro wspólne w kontekście pamięci historycznej naszego narodu". "Dzięki pomysłodawcom i organizatorom tej nowoczesnej w formie placówki, prezentującej to, co w dziejach naszej ojczyzny napawa nas największą dumą, a jednocześnie stanowi znaczący wkład w ochronę i rozwój cywilizacji europejskiej" - napisał prezydent Duda.

"Niedawno z okazji dnia papieskiego i 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową czciliśmy pamięć i wybitne zasługi papieża Polaka" - zauważył prezydent. Wyraził przekonanie, że "wybitne zasługi papieża Polaka i dziedzictwo jego pontyfikatu będą trwać w sercach i sumieniach, także dzięki działalności muzeum, któremu życzę dynamicznego rozwoju oraz licznych odwiedzających".

Minister kultury Piotr Gliński wskazywał w wystąpieniu podczas uroczystości, że "każda mądra wspólnota narodowa, aby trwać i móc się rozwijać, dba o siłę swojej tożsamości i kultury". "Wie, że w ostatecznym rozrachunku jej potencjał rozwojowy, zdolność do zaspokajania potrzeb jej członków i stawiania czoła zagrożeniom i wyzwaniom współczesności, zależy od jej mocy duchowej i kulturowej, w tym także od poziomu spójności i zintegrowania wspólnoty" - podkreślił szef MKiDN.

Gliński podkreślił, że "ta moc kulturowo-tożsamościowa i spójność postaw prowspólnotowych w znacznej mierze, choć nie wyłącznie, kształtują się poprzez dbałość o pamięć i świadomość losów własnego narodu oraz dbałość o świadomość dziejowego doświadczenia, budującego i łączącego wspólnotę".

Jak mówił, mądry naród "dbałość o siły kulturowe realizuje poprzez świadomą politykę historyczną, edukacyjną i wizerunkową, budując przede wszystkim odpowiednie instytucje kultury i pamięci, których zadaniem jest podtrzymywanie i kształtowanie wartości prowspólnotowych, poprzez edukację, wychowywanie, otwartą debatą, naukę, działa interakcyjne i medialne".

Zaznaczył, że Muzeum "Pamięć i Tożsamość" to kolejna placówka "tożsamościowa". "To jest miejsce wyjątkowe, którego głównym celem jest przedstawienie dziejów państwa polskiego - od ich chrześcijańskich początków po współczesność - widzianych poprzez pryzmat aksjologii św. Jana Pawła II - największego Polaka w dziejach" - podkreślił.

Szef MKiDN ocenił, że w swoim przesłaniu Jan Paweł II uważał, że "wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych, a więc zakorzenione w aksjologii chrześcijańskiej". "Św. Jan Paweł II w swojej książce +Pamięć i tożsamość+ wskazał, że historyczność człowieka wyraża się we właściwiej mu zdolności obiektywizacji dziejów" - dodał.

"Ktokolwiek chce zrozumieć to, co zdarzyło się w Polsce i co ją ukształtowało, powinien tu przyjść. Dzieje Polski, widziane oczami Jana Pawła II i przez niego opowiedziane, odsłonią nowe perspektywy, pozwolą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie - kim są współcześni Polacy" - mówił Gliński. "Choć może raczej, z uwagi na dynamikę przemian współczesności, (…) da kontekst dla odpowiedzi na to zasadnicze dla współczesnej Polski i Polaków pytanie" - podkreślił.

Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazał, że Muzeum "będzie uzupełniało piękno toruńskich atrakcji kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych". "Będzie emanowało wiedzą o polskiej historii na cały świat" - dodał Zaleski. "To miejsce robi wrażenie. Toruń zasługuje na tak piękne i wyjątkowe dzieła. Muzeum dołącza do tych wyjątkowych papieskich miejsc w Toruniu" - zaznaczył włodarz miasta.

Zaleski podkreślił, że placówka poświęcona jest św. Janowi Pawłowi II, "człowiekowi, który wpisał się swoją nauką w życie naszego miasta". "Dla naszego pokolenia był on szczególnym wzorem" - mówił o papieżu. "Połączenie toruńskiej tradycji kopernikańskiej z tym, co w życie naszych pokoleń wprowadził św. Jan Paweł II, jest w tym miejscu właściwe" - podkreślił Zaleski.

Ekspozycja stała muzeum nie jest jeszcze gotowa i nie została udostępniona do zwiedzania. Minister kultury wskazał, że jest ona gotowa w ok. 60 procentach. Oddany do użytku został kompleks muzealny m.in. z aulą na ok. 800 miejsc.

W czerwcu 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w Toruniu powstanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Umowa dotycząca muzeum została podpisana pomiędzy resortem kultury i Fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka.

Muzeum powstało obok Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, do której prowadzi specjalny łącznik. O. Tadeusz Rydzyk wielokrotnie wskazywał, że w muzeum prezentowana będzie historia Polski "widziana oczyma św. Jana Pawła II".