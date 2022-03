Prezydent: na naradzie przedyskutowaliśmy kwestie, które chciałbym poruszyć na szczycie NATO

Na naradzie przedyskutowaliśmy kwestie ważne dla Polski, które chciałbym poruszyć w czasie szczytu NATO, a więc przede wszystkim to, że trzeba zmodyfikować koncepcję strategiczną Sojuszu na najbliższe lata - powiedział prezydent Andrzej Duda po zakończeniu środowej narady w BBN.

Prezydent Duda przypomniał, że narady w BBN odbywają się cyklicznie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Zaznaczył, że podczas środowego spotkania poruszono dwa tematy: sytuację na Ukrainie oraz wizytę prezydenta USA.

"Za godzinę wsiadam do samolotu, lecę do Brukseli, gdzie jutro będzie miał miejsce nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie w zawiązku z sytuacją na Ukrainie. Dyskutowaliśmy te kwestie, które chciałbym w czasie tego szczytu poruszyć, które są dla Polski ważne. A więc przede wszystkim to, że trzeba zmodyfikować koncepcję strategiczną Sojuszu na najbliższe lata, uwzględniając to, co stało się i to co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, co dzieje się na Białorusi. Zmianę de facto architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy" - mówił Andrzej Duda.

Przypomniał, że we wtorek odbył rozmowy z prezydentami Rumunii, Bułgarii, w środę rozmawiał z prezydentem Słowenii, a w czwartek będzie rozmawiał z prezydentami państw bałtyckich. "W naszym przekonaniu wymaga to całkowicie nowego podejścia, nowego charakteru obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO, to powinna być stała wysunięta obecność obronna" - mówił prezydent Duda dodając, że będzie to jeden z najważniejszych postulatów na szczycie.