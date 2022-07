Prezydent na przesmyku suwalskim: wielonarodowe grupy bojowe są gwarancją bezpieczeństwa regionu

Wielonarodowe batalionowe grupy bojowe stacjonujące na przesmyku suwalskim są sojuszniczą gwarancją bezpieczeństwa regionu, która będzie wzmacniana do 300 tys. żołnierzy - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Szypliszkach opodal litewskiej granicy.

Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz ministrami obrony Polski i Litwy Mariuszem Błaszczakiem i Arvydasem Anusauskasem odwiedził w czwartek Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód stacjonujące obecnie w Szypliszkach w woj. podlaskim, opodal litewskiej granicy.

"Te batalionowe grupy bojowe, stacjonujące dzisiaj tutaj, w części polskiej, i w części litewskiej za granicą, są sojuszniczą gwarancją bezpieczeństwa tego regionu, która będzie wzmacniana - z gotowości w postaci do tej pory 40 000 żołnierzy do gotowości w postaci 300 000 żołnierzy" - stwierdził prezydent Duda w wystąpieniu.

Jak podkreślił, w regionie obecna jest Wielonarodowej Dywizja Północny-Wschód, w tym także wchodząca w jej skład 15. Giżycka Brygada Zmotoryzowana, a także żołnierze z litewskiej zmotoryzowanej brygady piechoty "Żelazny Wilk". Zwrócił również uwagę na obecność ponad 11 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapowiadaną stałą obecność dowództwa V Korpusu Armii USA w Poznaniu.

"Właśnie to stanowi kwintesencję tego, o czym mówił niedawno w Warszawie prezydent USA Joe Biden, przemawiając na dziedzińcu Zamku Królewskiego. To absolutne potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego; to gwarancja kolektywnej ochrony państw NATO - realizowanej, jeśli zaszłaby takiej potrzeby poprzez obronę każdej piędzi ziemi NATO" - mówił Duda. Jak podkreślił, w przesmyk suwalskim obecni są żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy, a także litewscy i polscy. "Chcę z całego serca podziękować żołnierzom polskim, litewskim i wszystkim naszym sojusznikom, na czele z państwem ramowym - USA, ale też wszystkim naszym sojusznikom z NATO, którzy służą w tej części Europy - za ich służbę, za ich gotowość i za to, że dzięki nim ta ziemia jest bezpieczna" - oświadczył.

Duda ocenił, że "w tej części jest Polski rzeczywiście jest żołnierzy Sojuszu bardzo dużo - widać ich". "Nie mam wątpliwości, że wszyscy, którzy teraz przyjeżdżają tutaj na wypoczynek widząc żołnierzy sojuszniczych z różnych krajów widzą, że bezpieczeństwo tej ziemi jest gwarantowane" - dodał.