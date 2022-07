Prezydent na RBN: tematem szczytu NATO była też sytuacja w regionie Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie

Tematem szczytu NATO w Madrycie poza bezpośrednimi zagrożeniami była także sytuacja w regionie Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej - zgodnie z zasadą NATO 360 stopni - poinformował prezydent Andrzej Duda otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Otwierając w poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Duda zwrócił uwagę na poruszone na szczycie NATO w Madrycie tematy związane z pozaeuropejskimi częściami świata: Bliskim Wschodem, Afryką Północną oraz Azją Południowo-Wschodnią i regionem Pacyfiku.

"NATO kieruj się zasadą 360 stopni - a więc rozmawiamy o wszystkich kierunkach, gdzie jest potencjalne niebezpieczeństwo dla pokoju i spokoju państw NATO. To znalazło swoje odzwierciedlenie również i na szczycie w Madrycie. Więc poza tymi kwestiami, które bezpośrednio dotyczą naszego bezpieczeństwa mówiliśmy o kwestii bezpieczeństw w obszarze tzw. Indopacyfiku. To kwestia Chin, sąsiadów Chin, zaniepokojenia Australii, Nowej Zelandii, Japonii tym, co dzieje się w polityce chińskiej i tym, jak Chiny się zachowują" - podkreślił prezydent. Przypomniał, że w Madrycie obecni byli przedstawiciele władz Japonii, Nowej Zelandii i Australii.

Jak zaznaczył, tematem narad na szczycie była także sytuacja na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, w tym w aspekcie potencjalnego kryzysu żywnościowego w tym regionie.