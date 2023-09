Prezydent na Westerplatte: Dziękuję, że tu jesteście; kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią

Dziękuję, że tu jesteście i przychodzicie co roku; kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie - powiedział w piątek na Westerplatte prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w piątek na Westerplatte w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"W dzienniku pokładowym niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein pod datą 1 września 1939 o godzinie 4.40, wpisano rozpoczęcie ataku na Westerplatte. Na polską strażnicę na Westerplatte. Jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk syren w momencie kiedy padły pierwsze salwy" - powiedział prezydent.

Jak mówił, "możemy sobie tylko wyobrazić, co oznaczała tamta salwa w tamtym momencie". "Salut armatni, który zabrzmiał przed chwilą, to zaledwie wystrzał z niewielkich dział w porównaniu z tym czym dysponował i czego użył pancernik Schleswig-Holstein atakując polskich żołnierzy na Westerplatte" - dodał prezydent.

Wskazał, że na archiwalnych zdjęciach widać, że "to była miazga", a Westerplatte nazwano później małym Verdun. "Kompletnie zniszczone drzewa, zburzone wszystkie budynki, zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła bohaterska obrana, taka twarda, niezłomna, legendarna" - podkreślił.

Zwracając się do zgromadzonych podczas uroczystości podziękował im za obecność. "Dziękuję, że tu jesteście i przychodzicie co roku. Kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To największa godność Westerplatte i westerplatczyków. To największa godność obrońców Wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili rzeczpospolitej wtedy w 1939 roku 84. lata temu" - wskazał Andrzej Duda.

Zaznaczył, że to właśnie w ten sposób hitlerowskie Niemcy rozpoczęły najkrwawszą wojnę w dziejach. "Tak hitlerowscy Niemcy zaczęli II wojnę światową, najstraszliwszą i najkrwawszą w dziejach" - mówił Duda.

"Znakomicie wiemy, że jej początek i zarzewie nastąpiło kilka dni wcześniej, poprzez podpisanie zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Kiedy dwa totalitaryzmy sowiecki i niemiecki hitlerowski uzgodniły ze sobą de facto podział naszej części Europy" - przypomniał prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że moment ten był tragiczny nie tylko dla Polaków, ale i państw bałtyckich. "Pozbawił ojczyzny i wolności także naszych sąsiadów z państw bałtyckich i to na ponad 50 lat. Przecież oni swojej państwowości nie odzyskali po II wojnie światowej. Stali się częścią sowieckiego państwa i nią pozostawali aż do początku lat 90. Do samego końca XX wieku" - zaznaczył prezydent.