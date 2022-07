Prezydent: największym zwycięstwem Powstania Warszawskiego jest poczucie wspólnoty i duma

Największym zwycięstwem Powstania Warszawskiego jest poczucie wspólnoty, duma z wielkiej tradycji walki o wolną Polskę - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

W przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stołecznym placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego trwają uroczystości upamiętniające zryw.

"Na pytanie, czym w istocie dla Polaków jest Powstanie Warszawskie, jak je oceniają i jak na nie patrzą, odpowiedź jest co roku w Warszawie, w tych dniach. Kiedy jesteśmy przy pomniku na pl. Krasińskich. Kiedy jesteśmy na Wojskowych Powązkach. Kiedy pochylamy się nad mogiłami powstańców. Kiedy jesteśmy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego (...). Kiedy śpiewamy powstańcze piosenki. I kiedy jest cała Polska" - wskazał prezydent.

W uroczystościach bowiem, jak akcentował, biorą udział nie tylko mieszkańcy stolicy, powstańcy i ich bliscy, lecz Polacy z różnych stron kraju.

"Są wszyscy i nikt nie ma poczucia klęski. Wręcz przeciwnie, jest poczucie wielkiej dumy. A co najważniejsze, co jest dzisiaj największym zwycięstwem Powstania Warszawskiego to nieprawdopodobne poczucie wspólnoty. Ludzie przyjeżdżają po to, by w niej być" - podkreślił Andrzej Duda.

Polacy są dumni - jak kontynuował - z wielkiej tradycji walki o wolną Polskę, skutecznej walki. "Możemy się spotkać właśnie dlatego, że Polska jest wolna i możemy się nią radować właśnie dlatego, że jest wolna, dlatego, że została wywalczona" - zaznaczył.

"Nie wiem, czy jest w ogóle większe świadectwo zwycięstwa, jakie powstańcy warszawscy odnieśli. Poza tym właśnie momentem wielkiego wspólnotowego spotkania w ogromnym poczuciu jedności, niezależnie od wszystkiego, od poglądów politycznych, od wiary, od różnych osobistych przekonań. Nikt o to nie pyta" - podkreślił prezydent.

Dziękował tym, którzy 1 sierpnia o godz. 17.00 zatrzymują się na moment, "dając świadectwo wspólnoty i pokazując powstańcom, w niekończącym się szeregu lat i pokoleń, że było warto".