Prezydent: naszą ambicją jest, by wszyscy Polacy pozostawali jak najdłużej jak najbardziej aktywni (aktualizacja)

Naszą wspólną ambicją jest, by wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy ograniczeń sprawności, pozostawali jak najdłużej i jak najbardziej aktywni - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali 8. edycji konkursu "Lider Dostępności".

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala finałowa 8. edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego "Lider Dostępności". Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym Prezydenta RP i zbiegło z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent Andrzej Duda w nagraniu do uczestników wydarzenia powiedział, że konkurs przyczynił się do upowszechnienia wiedzy na temat eliminacji barier, z jakimi borykają się osoby o ograniczonej mobilności.

"Można powiedzieć, że eliminowanie tych trudności zaczyna się często już na etapie planowania, że coraz mniej przebudowujemy, a coraz więcej przewidujemy" - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił, że tegoroczne projekty konkursowe budzą uznanie dla inwencji i zapobiegliwości ich autorów. "Zdradzają troskę o powiększenie powszechnej, dostępnej przestrzeni wspólnej o samodzielne funkcjonowanie osób, których sprawność ograniczyła albo choroba albo wiek" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że usuwając przeszkody, które zamykają w domach osoby z niepełnosprawnością eliminujemy te same czynniki, które ograniczają aktywne życie seniorów.

"Niestety również dla nich czynności na pozór tak proste, jak pokonanie krawężnika lub otwarcie drzwi, mogą być nie lada wyzwaniem. Zagadnienia te dotyczą zarówno przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Liczę więc na to, że trend wskazywany przez liderów dostępności obejmie również indywidualne i zbiorowe budownictwo mieszkaniowe" - wskazał prezydent.

"Naszą wspólną ambicją jest, by wszyscy Polacy niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy ograniczeń sprawności pozostawali jak najdłużej i jak najbardziej aktywni. Aby mogli cieszyć się wszystkim, co stanowi o wszechstronnym i zrównoważonym rozwoju naszego kraju" - podkreślił.

Prezydent pogratulował tegorocznym laureatom i podziękował im za projekty łączące "profesjonalizm, wrażliwość i empatię". "Niech państwa praca sprzyja budowaniu nowoczesnego, solidarnego państwa oraz umacnianiu naszej obywatelskiej wspólnoty" - dodał.

Na gali obecna była m.in. prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. "Nie chodzi o to tylko, żeby wypełnić wszystkie reguły prawne dotyczące projektowania, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście w przestrzeni budynki były dostępne dla wszystkich osób" - powiedziała.

Pierwsza dama zaapelowała do architektów o to, by w czasie projektowania łazienek dla osób z niepełnosprawnościami i przewijaków dla dzieci, aby pamiętać o montażu przewijaków dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, ponieważ - jak zauważyła - nie każda osoba z niepełnosprawnością jest sama w stanie skorzystać z toalety.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik powiedział dziennikarzom po gali, że najważniejszym celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej w kwestii dostosowania przestrzeni publicznej do normalnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami. "To bardzo ważna kwestia dla pana prezydenta, dla pani prezydentowej i dlatego też pan prezydent każdorazowo już po raz ósmy obejmuje i całą pracę kapituły, przeprowadzenie konkursu i galę, która się odbywa - swoim honorowym patronatem" - dodał.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny "Lider Dostępności" organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami, ograniczeniami. Partnerem instytucjonalnym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Konkurs Lider Dostępności od 8 lat promuje ideę projektowania uniwersalnego i szukania rozwiązań architektonicznych, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników.

Zwycięzców wyłoniła kapituła złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz ekspertów zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP. Rozpatrywano blisko 60 nadesłanych zgłoszeń w 8 kategoriach. W tym roku wybrano 27 finalistów.

W kategorii Przestrzeń publiczna przyznano dwie nagrody dla: promenady Zdrowia w Świnoujściu i Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

W kategorii Duży obiekt użyteczności publicznej zwycięzcą została Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Z kolei Oficyna Przytułku św. Franciszka Salezego wygrała w kategorii Obiekt usług lokalnych.

W kategorii obiekt mieszkalno-hotelowy najlepszy okazał się Dom Ronalda McDonalda, a wyróżnienie otrzymało Centrum Opieki Wytchnieniowej "Dom światła" w Toruniu.

Kampus Biurowy Forest wygrał w kategorii obiekt biurowo-handlowy, a wyróżnienie trafiło do PZU Park.

W kategorii obiekt zabytkowy laur trafił do Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

Tegoroczną nagrodę dla architekta/urbanisty otrzymali OVO Grąbczewscy Architekci.

W tym roku nie przyznano Grand Prix.