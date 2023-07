Prezydent: nasza pozycja w NATO bardzo wzrosła

Nasza pozycja w NATO bardzo wzrosła; przeprowadzamy modernizację naszej armii i zwiększenie potencjału obronnego w oszałamiającym tempie jak na standardy światowe; to są ogromne zmiany, ogromy wzrost potencjału naszej armii - powiedział w środę wieczorem w TVP Info prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany jak po szczycie NATO w Wilnie oceniana jest pozycja militarna Polski.

"Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy w 2015 r. Pamiętajmy, że dziś jesteśmy jednym z państw, które najwięcej wydają na obronność w ogóle ze wszystkich - 3,90 naszego PKB. To jest horrendalna wielkość jak na standardy NATO dzisiaj. Pamiętajmy o tym, że przeprowadzamy modernizację naszej armii i zwiększenie potencjału obronnego w oszałamiającym tempie jak na standardy światowe. I niektórzy patrzą na nas z podziwem" - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił, że Polska dokonała w ostatnim czasie dużych zakupów nowoczesnego uzbrojenia.

"To są ogromne zmiany, ogromy wzrost potencjału naszej armii, to jest też rzeczywiście bardzo poważna także i demonstracja wobec sojuszników, że my serio traktujemy nasze zobowiązania. I jesteśmy największym krajem wschodniej flanki NATO, mamy w związku z tym największy potencjał i jesteśmy gotowi bronić naszego terytorium, bronić naszego bezpieczeństwa. Uważamy, że w pierwszej kolejności powinniśmy bronić go sami, a dopiero w następstwie liczyć na wsparcie Sojuszu. I to jest bardzo doceniane, przez co bardzo wzrosła nasza pozycja w Sojuszu" - dodał Andrzej Duda.