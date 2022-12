Prezydent: naszym prawem jest otrzymać pieniądze z KPO

Będę wspierał rozwiązania, które będą nam pozwalały korzystać z naszych praw jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. "Naszym prawem jest to, abyśmy otrzymali pieniądze z KPO" - dodał.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie zgodzi się na "żadne rozwiązania, które będą godziły w system konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, ani takie, które będą godziły w konstrukcję ustrojową Rzeczpospolitej Polskiej". "Natomiast będę wspierał rozwiązania, które będą nam pozwalały korzystać z naszych praw jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej" - zapewnił.

"Uważam, że takim naszym prawem jest to, abyśmy otrzymali pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, który już jest zaakceptowany" - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zwrócił także uwagę, że "mamy prawo się tego domagać". "Jest to dla mnie oczywiste, że trzeba w granicach konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uczynić wszystko, abyśmy te pieniądze mogli otrzymać. Z tego punku widzenia będę oceniał ten projekt jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" - zadeklarował.

"Z góry w tej chwili to zapowiadam i proszę, żeby w parlamencie w czasie prac wzięto to pod uwagę. Proszę, żeby te prace toczyły się sprawnie, ale proszę, żeby toczyły się z rozwagą, bo potrzebujemy przyjęcia takich rozwiązań, które pozwolą nam z prawa do tych środków skorzystać" - mówił prezydent.

Zastrzegł jednocześnie, że "musi to nastąpić w granicach naszych suwerennych praw - jako państwa członkowskiego". "Takim prawem jest prawo do kształtowania samodzielnie ustroju naszego wymiaru sprawiedliwości, ale również i w graniach naszej konstytucji" - podkreślił prezydent Duda.