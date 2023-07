Prezydent: naszym zadaniem jest budowa silnej Polski; żeby nikt nie odważył się jej zaatakować

Powstańcy warszawscy oczekują, że będziemy budować taką Polskę, która nie będzie musiała się bronić, bo będzie na tyle silna, że nikt nie odważy się jej zaatakować; to jest naszym wielkim zadaniem - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

W ramach obchodów 79. rocznicy wybuchu powstania prezydent wziął udział w apelu pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.

Jak mówił, oczekiwaniem uczestników Powstania Warszawskiego jest budowa silnej Polski. "Właśnie oni przede wszystkim od nas oczekują, że my będziemy umieli budować z odpowiedzialnością taką Polskę, która nie będzie musiała się bronić, bo będzie na tyle silna, że nikt nie odważy się jej zaatakować. To na tym właśnie cała rzecz polega, by być tak silnym by nie musieć walczyć" - powiedział prezydent.

Jest to - podkreślił - naszym wielkim zadaniem. "Głęboko w to wierzę, że podołamy temu ważnemu zadaniu. Niezależnie od tego, kto w danym momencie w RP sprawuje władzę (...) Mogę wam obiecać, że ze wszystkich sił będę realizował to zadanie ja, póki pełnię swój mandat" - powiedział prezydent.

Zwracając się do powstańców warszawskich zgromadzonych na Placu Krasińskich powiedział, że w Polakach nadal jest duch Powstania. "I to przede wszystkim tym duchem i mądrością kolejnych pokoleń Polska jest bezpieczna; mądrością także rozumienia historii i czerpania płynącej z niej nauki" - powiedział Duda.