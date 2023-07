Prezydent: NATO jasno i wyraźnie mówi, że Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dzisiaj NATO jasno i wyraźnie mówi, że Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział w środę w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Sojusz dostrzega także "niebezpieczeństwo związane z faktyczną aneksją Białorusi, w sensie militarnym, przez Rosję".

W środę zakończył się dwudniowy szczyt NATO, który odbył się w Wilnie. Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). Przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

Prezydent odnosząc się do tego, że w komunikacie końcowym po szczycie NATO, Białoruś wymieniana jest pięciokrotnie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Bramy Brzeskiej (regionu na pograniczu Polski i Białorusi) powiedział, że "trudno było oczekiwać, że NATO podejmie jakieś bardzo konkretne decyzje, czas był za krótki".

"Temat został przez nas bardzo mocno zasygnalizowany i listem, który wysłaliśmy, trzech prezydentów - Litwy, Łotwy i ja wysłaliśmy list ws. relokacji Grupy Wagnera na Białoruś i broni nuklearnej rosyjskiej na Białorusi, zwracając się, aby NATO rozpatrzyło tę sytuację, dokonało takiego swoistego obrachowania, oceny kwestii nuklearnej i podjęło odpowiednie działania, stąd to kilkakrotne wspomnienie o Białorusi właśnie w dokumentach" - powiedział prezydent.

"Myśmy nie tylko wysłali list, ale też podnieśliśmy tę sprawę w swoich wystąpieniach na szczycie NATO i jeszcze dodatkowo rozmawialiśmy w kuluarach, w czasie tzw. spotkań bilateralnych. Na każdym spotkaniu podnosiłem tą kwestię z moimi rozmówcami, rozmawiałem z premierem Sunakiem (Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii - PAP), premierem Finladnii, rozmawiałem też z nowym premierem Słowenii, więc tych rozmów było rzeczywiście sporo. Mnóstwo było kuluarowych spotkań, właściwie ze wszystkim przywódcami rozmawiałem w kuluarach i wszędzie ta kwestia była podnoszona, stąd w zapisach końcowych tyle razy odniesiono się do Białorusi, jako że Sojusz dostrzega niebezpieczeństwo związane z faktyczną aneksją Białorusi, w sensie militarnym, przez Rosję, skoro stacjonuje tam rosyjska Grupa Wagnera, skoro jest tam broń nuklearna, to dochodzi do faktycznej aneksji w sensie militarnym" - wskazał prezydent.

Na pytanie, jakie decyzje NATO zostaną podjęte w przypadku zagrożenia nuklearnego, prezydent odpowiedział: "Przede wszystkim bardzo mocno zaznaczono, że parasol nuklearny NATO jest rozpięty nad wszystkim państwami członkowskimi". "Odpowiedź NATO w przypadku jakiejkolwiek próby ataku nuklearnego także będzie natychmiastowa. To jest dla nas ważna gwarancja" - ocenił.

Mówiąc o tym, co jest dla nas ważne, jeżeli chodzi o szczyt NATO wskazał: "Zmiana atmosfery, przede wszystkim w odniesieniu do Rosji, która nastąpiła w ciągu ostatniego 1,5 roku, odkąd Rosja zaatakowała frontalnie Ukrainę".

"Dawniej bez przerwy wtrącano ten wątek, że Rosja jest partnerem NATO. Główne państwa NATO-wskie, największe, nie pozwalały odejść do tej terminologii, cały czas powtarzano: Rosja jest partnerem NATO, Rosję trzeba traktować po partnersku, trzeba uwzględniać interesy Rosji itd. Cały czas się o tym mówiło. Nie ma tego już, to zniknęło zupełnie. Dzisiaj jasno i wyraźnie NATO mówi: Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rosja jest agresorem. Nikt nie wspomina już nawet o jakimkolwiek partnerstwie z Rosją, co więcej przyjęto w konkluzjach tego szczytu bardzo ważne postanowienie, które mówi, że decyzja o relokacji wojsk w ramach NATO jest decyzją suwerenną państw członkowskich, co znaczy tyle, że żadne porozumienia z podmiotami zewnętrznymi wobec NATO, nie mają tutaj żadnego znaczenia" - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że "to jest bardzo ważne postanowienie, właśnie w kontekście porozumień, jakie NATO miało z Rosją".