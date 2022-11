Prezydent Nauseda: Litwa i Polska są najtrwalszymi sojusznikami Ukrainy

Litwa i Polska są najtrwalszymi sojusznikami Ukrainy; sami Ukraińcy to przyznają, nie mają wątpliwości, że pomożemy im do końca, do zwycięstwa - powiedział w piątek w Warszawie prezydent Litwy Ginatas Nauseda. Według niego, jeśli będzie więcej takich partnerów jak Litwa i Polska to Ukraińcy zwyciężą.

W piątek prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Ginatas Nauseda, którzy byli gośćmi w TVP info, zostali zapytani, czy jest w nich wciąż niezachwiana wiara w zwycięstwo Ukrainy.

Prezydent Duda podkreślił, że jest w nim niezachwiana wiara w bohaterstwo Ukraińców, w męstwo żołnierzy ukraińskich i w całe społeczeństwo ukraińskie. "Bo, to nie tylko mężczyźni, to także kobiety, one też walczą, są na froncie, są łączniczkami, są sanitariuszkami. Więc to jest ich wielkie bohaterstwo i to jest rzecz fundamentalna" - powiedział Andrzej Duda.

"Cały czas jeszcze na świecie, żeby wygrać wojnę musi się mieć oddanych ludzi, musi się mieć bohaterskich ludzi, musi się mieć ludzi, którzy wierzą w zwycięstwo. Oni wierzą w zwycięstwo, a naszym zadaniem jest ich wspierać, wspierać ich na wielu płaszczyznach, wspierać ich od strony zaopatrzeniowej, od strony militarnej, od strony politycznej. To jest dzisiaj nasze ogromnie ważne zadanie" - mówił prezydent Duda.

Prezydent Litwy podkreślił, "że mamy obowiązek moralny wspierać Ukrainę i pomagać temu państwu". "Jeżeli ktoś napada na ulicy na słabszą osobę, to na pewno nie możemy przejść obojętnie, zatrzymamy się by pomóc słabszej osobie" - powiedział Nauseda.

Zaznaczył, że "teraz mówimy o tym, że agresywne państwo, które znajduje się na Wschodzie zdecydowało się przetestować twardość Ukrainy". "Starają się zniewolić to państwo, innego słowa nie mogę tu użyć, a naszym świętym obowiązkiem jest, nie zważając na nic, pomóc Ukrainie tu i teraz. Ponieważ takie zachowanie, jakie demonstruje Rosja, nie może być tolerowane w XXI wieku" - podkreślił litewski prezydent.

Jak mówił, "ze swojej strony musimy tyle pomóc, ile możemy i przekazać Ukrainie taką pomoc, żeby agresor był wyparty za granice".

Nauseda zwrócił uwagę, że Litwa i Polska są "najtrwalszymi sojusznikami Ukrainy". "Sami Ukraińcy to przyznają. Nie mają wątpliwości, że pomożemy im do końca, do zwycięstwa" - podkreślił. Dlatego - jak dodał - "bardzo łatwo rozumiemy się z Polską". "Rozumiemy, że to, co się dzieje na Ukrainie jest bardzo ważne dla nas wszystkich. I dzisiaj nie trzeba przekonywać Litwinów czy warto wspierać Ukrainę, bo robią to sami z własnej woli" - powiedział prezydent Litwy.

Wyraził nadzieję, że "jeśli będzie więcej takich partnerów jak Litwa i Polska to naprawdę Ukraińcy otrzymają bardzo mocne wsparcie i zwyciężą". "Wówczas będziemy mogli zadeklarować, że demokracja zademonstrowała swoją siłę przeciwko autokracji" - podkreślił Nauseda.

Prezydent Litwy przypomniał też, że z polskim prezydentem był na Ukrainie tuż przed wybuchem wojny, jak i już podczas wojny. "To nie tylko wizyty na temat spraw różnych, to także był wyraz naszego wsparcia moralnego, ponieważ dzieją się tam straszne rzeczy. Jest niszczona infrastruktura, system energetyczny, ludzie zostają tam bez ciepła i bez prądu" - wskazał.

"Dzisiaj musimy szukać rozwiązań, jak pomóc Ukrainie - ekonomicznie, gospodarczo i energetycznie, ponieważ to państwo jest niszczone. Musimy tu odegrać bardzo ważną rolę i w najbliższym czasie, i w dłuższej perspektywie, podczas odbudowy Ukrainy" - podkreślił litewski prezydent.

Nauseda powiedział, że "Litwa i Polska planują dziś, jak będzie odbudowywana Ukraina, jak będzie tworzona na nowo, ponieważ to, co agresor tam zrobił, jest naprawdę przerażające".