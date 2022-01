Prezydent: nic nie wskazuje na to, by w tym momencie Polska znajdowała się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie

Nic nie wskazuje na to, żeby w tym momencie Polska znajdowała się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie; żadnego widocznego jasno, wyraźnie, niebezpieczeństwa dla nas nie ma - zapewnił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że w NATO jest obecna jedność. "Nie ma w tej chwili żadnego uczestnika Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wyłamywałby się tutaj z solidarności wobec Ukrainy i wobec pozostałej części Sojuszu" - powiedział prezydent.

Oświadczył też, że "nic nie wskazuje na to, żeby w tym momencie Polska znajdowała się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie". "Oczywiście ruchy wojsk rosyjskich i działania na scenie politycznej rosyjskiej i medialnej są obserwowane i wszyscy to widzą, ale to wszystko dzieje się na razie po tamtej stronie" - powiedział prezydent. "Żadnego widocznego jasno, wyraźnie niebezpieczeństwa dla nas nie ma" - dodał.

W poniedziałek wieczorem odbyła się w formie wideokonferencji, rozmowa prezydenta USA Joe Bidena z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przywódców Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, UE i NATO.