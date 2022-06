Prezydent: nie będzie polskiego państwa i polskiej rodziny bez dobrej edukacji i dobrego wychowania

Nie będzie polskiego państwa i polskiej rodziny bez dobrej edukacji i dobrego wychowania. Nie będzie go bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny - mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania.

W piątek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju i wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowego gremium.

Podczas swojego wystąpienia prezydent podkreślał, że powołanie rady to wynik długiej dyskusji w ramach Narodowej Rady Rozwoju. "Uznaliśmy, że trzeba połączyć edukację z rodziną i wychowaniem, bo jest to najlepsza droga do tego, co chcemy osiągnąć, a tym celem jest sprawnie działające na przyszłość, bezpieczne i dobrze prosperujące polskie państwo. Nie będzie go bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny" - podkreślał.

"Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji - i w rodzinach, i w szkołach - i wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę" - mówił Duda.

Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Waśko, a w jej skład weszli m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, europosłanki Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska.