Prezydent: nie mam żadnych wątpliwości, że szósty pakiet sankcji wobec Rosji powinien zostać przyjęty

Nie mam żadnych wątpliwości, że szósty pakiet sankcji wobec Rosji powinien zostać przyjęty; liczę na to, że będzie to zarazem taki pakiet sankcji, który będzie dla Rosji dotkliwy i który będzie tym kolejnym krokiem w kierunku zatrzymania jej agresji na Ukrainę - powiedział prezydent Andrzej Duda.

W piątek z oficjalną wizytą w Polsce przebywa prezydent Słowenii Borut Pahor, który przed południem rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze.

Prezydent Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Słowenii został zapytany o to, jakie są szanse na przyjęcie przez UE szóstego pakietu sankcji wobec Rosji.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że szósty pakiet sankcji powinien być przyjęty, ponieważ staramy się jak najbardziej pokojowymi sposobami doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę" - odpowiedział Duda.

Według niego, są dwa takie sposoby. "Z jednej strony, to jest po prostu pomaganie Ukrainie, a z drugiej strony jest to oddziaływanie na Rosję" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że "nikt nie zamierza na Rosję oddziaływać militarnie". "Bo państwa europejskie tego absolutnie nie uczynią i państwa NATO też takiego zamiaru nie mają. Natomiast jedyną w związku z tym pokojową drogą poważnego oddziaływania są sankcje. I stąd uważam, że wobec trwającej cały czas agresji, wobec tego, że dotychczasowe pakiety sankcji, jak widać nie zatrzymały jeszcze Rosji, konieczne jest przyjęcie kolejnego pakietu sankcji" - powiedział prezydent.

Natomiast - jak dodał - "oczywiście jest to trudność w szczególności dla tych krajów, które w ogromnym stopniu są, czy też w całkowitym stopniu są dzisiaj od dostaw z Rosji uzależnione".

"Więc, tutaj musi zostać wypracowany pomiędzy państwami Unii Europejskiej kompromis. My akurat mamy tą lepszą sytuację, że przewidywaliśmy niebezpieczeństwa energetyczne ze strony Rosji. Wyciągnęliśmy wnioski z szantażu gazowego, jaki Rosja kiedyś, przed laty stosowała wobec Ukrainy i doprowadziliśmy praktycznie rzecz biorąc do pełnej dywersyfikacji dostaw gazu dla Polski. Wkrótce to będzie rzeczywiście dywersyfikacja stuprocentowa - zaznaczył Duda.

I - jak dodał - "mamy już dzisiaj daleko posuniętą dywersyfikację dostaw, jeżeli chodzi o ropę naftową". "Natomiast nie jest ona jeszcze w tej chwili stuprocentowa, ale jak zapewniają odpowiedzialne za to osoby, przede wszystkim koncern PKN Orlen, do końca roku ta dywersyfikacja także i w tym zakresie już będzie możliwa" - podkreślił prezydent.

"Więc, my mamy stosunkowo dobrą sytuację, ale są kraje, które są w sytuacji znacznie gorszej. I jakoś ten kompromis uważam, musi zostać wypracowany. Liczę na to, że będzie to zarazem taki pakiet sankcji, który rzeczywiście będzie dla Rosji dotkliwy i który rzeczywiście będzie tym kolejnym krokiem, w kierunku zatrzymania jej agresji na Ukrainę" - powiedział Andrzej Duda.

Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, który zakłada unijne embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty, tymczasem na razie na całkowite embargo na rosyjską ropę gotowych jest zgodzić się tylko około 20 krajów członkowskich.

W UE wyłoniły się dwa obozy państw, które są sceptyczne wobec niektórych elementów propozycji Komisji Europejskiej. W pierwszym najbardziej aktywne są Węgry, które sprzeciwiają się planom nałożenia embarga ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. W tej grupie są też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku. Jednak takie ustępstwo Unii na razie nie wystarczyło do wypracowania kompromisu.