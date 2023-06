Prezydent: nie możemy zapominać o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających na Białorusi

Musimy byś solidarni z narodem białoruskim. Nie możemy zapominać o przeszło tysiącu więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z ambasadorami RP, mówiąc o reżimie Alaksandra Łukaszenki wskazywał, że "Białoruś jest państwem nie tylko oficjalnie wspierającym Rosję, ale też jedynym, które de facto przyczyniło się do działań wojennych, udostępniając swoje terytorium w krytycznej fazie wojny do ataku na Ukrainę, bezpośrednio od strony północnej".

"Dlatego dopóki Białorusią rządzi Łukaszenka, polska dyplomacja musi traktować ją jako państwo współodpowiedzialne za prowadzenie wojny Putina" - mówił.

Dodał, że Polska musi zabiegać na forum międzynarodowym o "nakładanie oraz zwiększanie wszelkich możliwych sankcji na ten kraj". "Jednocześnie nie możemy zapominać o narodzie białoruskim, który w przeciwieństwie do Rosjan nie jest zatruty duchem imperializmu. Ma przyjazny stosunek do Polski i Polaków, a co więcej jest terroryzowany przez autokratę, który nie ma poparcia większości obywateli" - podkreślał.

"Nie możemy zapominać o przeszło tysiącu więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju. Brutalnym symbolem tych represji stało się bezprawne skazanie Andrzeja Poczobuta, dlatego też będziemy walczyć o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, będziemy walczyć o to na forach międzynarodowych i opowiadamy się za zwiększeniem środków restrykcyjnych nakładanych na Białoruś" - mówił.

Prezydent zaznaczył, że cieszy się, iż Polska mocno "angażuje się we wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, a także w tworzenie warunków do rozwoju demokracji i dialogu politycznego".

"W naszym interesie jest promowanie i wzmacnianie białoruskiej diaspory oraz jej niezależnych środowisk politycznych także w innych krajach. Musimy ich wspierać, to jest nasz sąsiedzki, nasz obywatelski obowiązek - jako kraju, którego społeczeństwo kiedyś zdołało pokonać komunizm bez jednego wystrzału, przyczyniając się do ostatecznego w efekcie także upadku Związku Sowieckiego" - powiedział.

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mrr/