Prezydent: Nie wolno dopuścić, by Rosja zmieniała siłą granice w Europie

To, że Rosja chce zmieniać siłą granice w Europie jest czymś, do czego absolutnie nie wolno dopuścić; celem, który powinien być zrealizowany przez wspólnotę międzynarodową jest udzielenie Ukrainie takiego wsparcia, by zdołała wyprzeć Rosjan ze swoich terytoriów - mówił w TVP Info prezydent Andrzej Duda.

Prezydent od niedzieli przebywa w Nowym Jorku, we wtorek wystąpił w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W środę był pytany w TVP Info, czy pokój i bezpieczeństwo w naszej części świata jest obecnie w sferze poważnego zainteresowania.

Andrzej Duda podkreślił, iż tak jest, szczególnie w sytuacji gdy odżył rosyjski imperializm. Podkreślał, że Polska natychmiast po rozpoczęciu agresji rosyjskiej udzieliła Ukrainie pomocy, a polscy obywatele przyjęli w swoich domach miliony sąsiadów z tego kraju. W ten sposób - jak zaznaczył prezydent - udało się uniknąć budowania obozów dla uchodźców, a Ukraińcy uciekający przed wojna zostali przyjęci w Polsce jak goście.

Jak zaznaczył, Polacy udzielili też dużej pomocy militarnej mając na uwadze, że to, by Ukraina się obroniła, jest w interesie Polski i jej bezpieczeństwa. "Najgorszą sytuacją byłoby, gdyby Ukraina upadła pod rosyjskim atakiem dlatego wspieraliśmy Ukraińców w obronie ich ojczyzny" - podkreślił prezydent. Przypominał, że "gdy Ukraińcy błagali, by dać im broń, która umożliwi im odparcie wroga na dalszy dystans, myśmy natychmiast tej pomocy wtedy udzielili". "W zasadzie odpowiadaliśmy na każde żądanie, przekazaliśmy nasze MiGi-29, które mogli pilotować od razu, by stanąć do walki powietrznej z pilotami rosyjskimi, robiliśmy co w naszej mocy" - dodał.

Zaznaczył, że pomagając Ukrainie w ten sposób, Polacy "przy okazji ponieśli też ryzyko".

Prezydenta pytano, czy mimo obecnego braku porozumienia z Ukrainą w sprawie zboża Polska będzie orędownikiem Ukrainy na międzynarodowych forach. "Oczywiście, że tak, bo to, by Ukraina nie upadła, jest w interesie Polski" - odpowiedział.

Wskazał na potrzebę przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego. "Gwarancją pokoju jest przestrzeganie prawa międzynarodowego" - zaznaczył Duda.

"To, że granice Ukrainy zostały naruszone, to, że Rosja chce zmienić siłą granice w Europie dzisiaj, w XXI wieku, jest czymś, do czego absolutnie nie wolno dopuścić i tym celem, który powinien być zrealizowany przez wspólnotę międzynarodową, jest udzielenie Ukrainie takiego wsparcia, by zdołała wyprzeć Rosjan ze swoich międzynarodowo uznanych terytoriów" - podsumował Andrzej Duda.