Prezydent: niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy - zdrajcami

Niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy będą nazywani zdrajcami - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas poniedziałkowej uroczystości wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, zorganizowanej w Warszawie w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Podczas uroczystości wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, która odbywa się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, prezydent podkreślił, że "czarne lata 80. zakończyły i zdławiły karnawał +Solidarności+, zakończyły i zdławiły marzenia na osiem długich lat". "Niejeden powie, że na dużo dłużej, bo do dzisiaj zmagamy się z różnego rodzaju komunistycznymi wpływami. I do dzisiaj, jak doskonale wiemy z ostatnich lat, różne dokumenty nagle wypadają z rodzinnej szafy po śmierci generała. To jest nasza polska rzeczywistość, która stanowi naszą historię, o której trzeba uczyć dzieci i młodzież" - stwierdził.

Wyraził też wdzięczność wobec organizatorów wszystkich uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego. "Niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy będą nazywani zdrajcami. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji (...). Najwyższy czas, żeby odejść, schylając ze wstydem głowę przed narodem" - powiedział Duda. Dodał, że "odejść powinna cała spuścizna tamtych obrzydliwych, straszliwych czasów zniewolenia i upodlenia, niszczenia polskiego społeczeństwa".

Prezydent zwrócił uwagę, że aby "nigdy nie doszło do powtórki", warto pamiętać, "co to znaczy mieć wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę". "W której idziemy i wybieramy, i mamy taką władzę, jaką wybrała większość naszego społeczeństwa. Która jest odpowiedzialna, bo idzie do wyborów, i która jest odpowiedzialna, bo oddaje głos tak, jak w danym momencie uważa. To są kwestie fundamentalne. Mówię o tym przede wszystkim dla młodego pokolenia, którego dzisiaj tutaj nie ma właściwie na tej sali, ale które - mam nadzieję - usłyszy to poprzez różnego rodzaju środki masowego przekazu" - wyjaśnił.

Prezydent zaapelował do młodych, by doceniali to, co dzisiaj jest ich codziennością. "Doceniajcie ją, bo warto jej bronić. Nie wolno oddawać niepodległości ani suwerenności. Za żadne skarby świata, bo jak do tej pory w naszej historii zawsze kończyło się to źle, a wygrywaliśmy tylko wtedy, kiedy sami mogliśmy się rządzić i kiedy rzeczywiście sami mogliśmy decydować o sobie" - podsumował.