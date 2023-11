Prezydent: Niech Polska trwa przez kolejne tysiące lat

Polska trwa ponad tysiąc lat, nawet, jeżeli nie na mapie, to cały czas w sercach. Niech trwa przez kolejne tysiące, tak, jak chciał Paderewski - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

W sobotę na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbywają się centralne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Niech zawsze polski interes będzie dla nas absolutnie na pierwszym miejscu. Ale niech też zawsze pozostaną nam w pamięci słowa, które wypowiedział Wincenty Witos patrząc na odradzającą się Ojczyznę, wypowiedział je o wielkiej części polskiego społeczeństwa, o polskich chłopach. Dziś powiedzielibyśmy - rolnikach, ludziach polskiej wsi. +Nawet w najtrudniejszych chwilach polski chłop zachował wiarę, zachował narodowość i zachował ziemię+. To był fundament istnienia państwa, które także i właśnie dzięki temu zdołało się odrodzić" - wskazał prezydent.

Zaapelował o to, aby pamiętać "zawsze o tych fundamentach". "W istocie one są niezmienne. Tak, jak długo będziemy je mieli, tak, jak długo będziemy narodem, ze wszystkimi jego cechami, tak, jak długo będziemy pamiętali co, to jest nasz interes zachowując to, co nasze, tak, jak długo będziemy szanowali to, co było oparciem dla naszych przodków i co jest oparciem dla wielu z nas - tak długo będziemy trwali i tak długo będziemy rozumieli co to znaczy, że jesteśmy wspólnotą, która ma własny kawałek Europy, na którym może sama o sobie decydować i jak niezwykle to jest cenne" - podkreślił.

"Niech zawsze to będzie w naszej pamięci. Niech będzie to w pamięci naszych dzieci, naszych wnuków i wszystkich kolejnych pokoleń Polaków, aż do końca świata. Polska trwa ponad tysiąc lat, nawet, jeżeli nie na mapie, to cały czas w sercach, niech trwa przez kolejne tysiące, tak, jak chciał Paderewski - wielka, silna, wolna i niepodległa" - powiedział.