Prezydent o Antonim Libin-Liberze: perła niepokornej inteligencji

Nazywają pana perłą niepokornej inteligencji warszawskiej, tak właśnie jest - powiedział prezydent Andrzej Duda zwracając się do Antoniego Libin-Libery po tym, jak odznaczył go we wtorek Orderem Orła Białego.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zauważył, że według literatury, to w mieszkaniu Antoniego Libery powstał Komitet Obrony Robotników, czyli "jedno z najważniejszych dzieł ku wolnej Polsce". "Choć o takiej Polsce w pełni suwerennej i niepodległej trudno było nawet myśleć" - podkreślił.

"Bardzo często nazywają pana perłą niepokornej inteligencji warszawskiej, tak właśnie jest" - powiedział Duda.

"Jest pan w najwyższym tego słowa znaczeniu warszawską inteligencją, człowiekiem który całą swoją pracą i życiem buduje wielkość Rzeczypospolitej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu" - dodał prezydent.

Jak zaznaczył, Libera budował tę wielkość, nie tylko poprzez walkę na rzecz niepodległej Polski i poszanowania praw człowieka, ale także poprzez pracę naukową i twórczość literacką oraz przybliżanie twórczości wielkich, światowych autorów, takich jak Sofokles czy Horacy.

Prezydent przypomniał, że literacki "idol" Libery, czyli Samuel Beckett nazwał go "swoim ambasadorem w tej części Europy i świata".

Duda dziękował odznaczonemu za rozsławianie imienia Polski poprzez napisane przez niego sztuki i inne dzieła, które Libera "wdrożył do kanonu literatury polskiej i polskojęzycznej, czyli takiej, która na polski została przetłumaczona". "Za to dzieło składam wyrazy szacunku i podziękowania" - podkreślił prezydent.