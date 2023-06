Prezydent o ewentualnym starcie w wyborach obecnych ministrów w KPRP: nie mam zamiaru stawać nikomu na drodze

Każdy ma prawo podejmować swoje wybory polityczne; nie mam zamiaru nikomu stawać na drodze. Jeżeli ktoś będzie chciał kandydować i zostanie wybrany posłem czy senatorem, to trzeba będzie poszukać następców - powiedział prezydent Andrzej Duda pytany o doniesienia na temat startu w wyborach niektórych obecnych ministrów w KPRP.

Prezydent Duda w opublikowanej w czwartek rozmowie z portalem został zapytany m.in. o pojawiające się medialne doniesienia na temat planów startu w wyborach parlamentarnych niektórych ministrów obecnie pracujących w Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent pytany, czy w KPRP "szykuje się reset", odparł: "To nie tyle reset, co naturalny proces demokratyczny. Każdy ma prawo podejmować swoje wybory życiowe. Bezpowrotnie kończę sprawowanie mojej funkcji za dwa lata - to naturalna kolej rzeczy. Zwłaszcza ludzie młodzi, którzy pracują dziś ze mną, mają prawo szukać swojej drogi w polityce" - powiedział Andrzej Duda.

"Nie mam zamiaru nikomu stawać na drodze: jeżeli ktoś będzie chciał kandydować i zostanie wybrany posłem czy senatorem, to trzeba będzie poszukać następców. Damy radę" - podkreślił prezydent.

Dopytywany, o ilu ministrów w KPRP może chodzić, Duda odparł, że "trudno mu jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, a nie chce spekulować". "Listy partyjne jeszcze się nie ułożyły. Mam w Kancelarii ludzi, którzy sprawowali wcześniej mandaty poselskie, mają doświadczenie i kompetencje, ale nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone" - zaznaczył.

Na początku czerwca prezydencki doradca Marcin Mastalerek powiedział w rozmowie z Polsat News, że wie, iż "niektórzy współpracownicy prezydenta chcieliby się sprawdzić i startować do Sejmu". "Wiem, że prezydent niektórym wyraził na to zgodę" - dodał. "Natomiast na pewno nie będzie w żaden sposób zabiegał o miejsca dla nich na liście" - zastrzegł wówczas Mastalerek. W jego opinii, to PiS-owi "powinno na tym zależeć". "Bo jeśli masz na przykład ministra czy doradcę prezydenta Dudy - najpopularniejszego polityka w kraju - to możesz się tym chwalić, to możesz mówić właśnie o współpracy" - stwierdził.