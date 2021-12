Prezydent o Funduszu Medycznym: specjalna forma dofinansowania ochrony zdrowia służąca społeczeństwu i młodzieży

Fundusz Medyczny to specjalna forma dofinansowania systemu ochrony zdrowia, tak by jeszcze lepiej służył on naszemu społeczeństwu i młodzieży - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania na temat poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, w tym w zakresie funkcjonowania Funduszu.

Spotkanie odbywa się w Pałacu Prezydenckim z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ekspertów z różnych dziedzin medycyny.

"Spotkaliśmy się, żeby przeprowadzić dyskusję podsumowującą (...) ponad rok funkcjonowania Funduszu Medycznego od czasu uchwalenia ustawy" - powiedział Duda. Jak dodał, "to dobry czas, aby dokonać podsumowania, to dobry czas, żeby dokonać weryfikacji, aby zgłosić ewentualne możliwości zmian czy modyfikacji".

Jak ocenił prezydent, Fundusz Medyczny to ważny element całego systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. "Tym przede wszystkim kierowaliśmy się - a mianowicie dobrem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży, ustanawiając Fundusz Medyczny jako specjalną formą finansowania czy też dofinansowania systemu ochrony zdrowia - tak, by jeszcze lepiej służył on naszemu społeczeństwu i ochronie zdrowia młodzieży" - powiedział Duda.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawę prezydent podpisał w październiku 2020 r. W sumie dzięki Funduszowi Medycznemu na ochronę zdrowia ma trafić co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one m.in. na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, a także na lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia i dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.