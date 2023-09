Prezydent o JPII: ten najwybitniejszy Polak pozostaje obecny w serdecznych wspomnieniach rodaków

Życie i pontyfikat św. Jana Pawła II oddalają się w czasie. Ale ten najwybitniejszy Polak i jeden z największych przywódców Kościoła katolickiego pozostaje obecny w serdecznych wspomnieniach rodaków - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników kongresu "Jan Paweł II. Inspiracja dla świata".

W liście, odczytanym przez sekretarza stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego podczas rozpoczętego w sobotę na Zamku Królewskim na Wawelu kongresu "Jan Paweł II. Inspiracja dla świata", prezydent przypomniał, że "dwa dni temu minęła 65. rocznica święceń biskupich Karola Wojtyły, a 16 października obchodzić będziemy 45. rocznicę jego wyboru na Stolicę Apostolską". "Życie i pontyfikat św. Jana Pawła II naturalnie oddalają się w czasie. Ale ten najwybitniejszy Polak i jeden z największych przywódców Kościoła katolickiego pozostaje obecny w serdecznych wspomnieniach rodaków i niezliczonych osób na wszystkich kontynentach - zaświadczających, że jego nauczanie, charyzma i osobista świętość odmieniły ich życie" - napisał.

Dodał, że "należy on do wyjątkowego grona myślicieli i mężów stanu, którzy wpłynęli na dzieje świata w sposób trwały i jednoznacznie pozytywny". "Sądzę, że właśnie z perspektywy kolejnych dekad i wieków - gdy na dalszy plan zejdzie to, co mniej ważne, doraźne, wtórne - dziedzictwo papieża z Krakowa będzie cenione coraz wyżej. Nie tylko jako przełom w dziejach całego chrześcijaństwa, nie tylko jako wkład w powstrzymanie ekspansji komunizmu oraz zabiegi o pokój między ludźmi różnych ras, kultur i religii, ale i jako inspiracja dla wszystkich ludzi dobrej woli marzących o dokonaniu niemożliwego" - stwierdził prezydent.

Jak podkreślił prezydent, "dzieła i nauczanie papieża wyrastały z polskiej historii i kultury". "To narodowe doświadczenie - zuniwersalizowane i przepracowane w duchu odpowiedzialności, jaka spoczywa na następcy św. Piotra - sam wskazywał jako jedno ze źródeł, z których wywiódł szczegółowe cele i styl swojego pontyfikatu. Jako człowieka ukształtował go rodzimy model katolickiej religijności, a także polski romantyzm - mniej indywidualistyczny, bo sprzęgnięty z dążeniami niepodległościowymi, czyli z ideą dobra wspólnego. Syn polskiego oficera był w jakiejś mierze dziedzicem tradycji rycerskich i insurekcyjnych. Wykształcony w wadowickim gimnazjum i na Uniwersytecie Jagiellońskim, doceniał wartość narodowej tożsamości i kodów kulturowych" - ocenił.

Prezydent zwrócił uwagę, że Jan Paweł II "był znawcą filozofii europejskiej, sam zaś wpisywał się w nurt personalistyczny". "Jako artysta, były robotnik, sportowiec i duszpasterz dostrzegał wagę życiowego, materialnego konkretu - bo to w nim powinna przejawiać się sprawczość każdego człowieka, a w szczególności +człowieka sumienia+. Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, najwyższy doczesny autorytet Kościoła w sprawach wiary i moralności, należał do pokolenia odrodzonej Polski i w młodości był świadkiem trudów odbudowy państwa po nocy zaborów" - zaznaczył.

Andrzej Duda wspomniał również, że Jan Paweł II "uczestniczył w heroicznym oporze wobec totalitarnego zniewolenia, jakie naszemu narodowi nieśli niemieccy naziści i sowieccy komuniści". "Pamiętając te przeżycia, głosił później całemu światu przesłanie +nadziei wbrew nadziei+, wołał: +Nie lękajcie się!+ i dawał przykład, jak mężnie konfrontować się z przeciwnościami - jako przywódca religijny, jeden z moralnych przywódców wolnego świata, ale i jako osoba ludzka: człowiek zmagający się ze swoimi obawami, troskami, dylematami, fizyczną słabością, bólem i chorobą" - czytamy w liście opublikowanym na stronie KPRP.

Prezydent podziękował "wszystkim przybyłym na rozpoczynający się kongres za promowanie rzetelnej wiedzy i dzielenie się przemyśleniami na temat życia i dzieła św. Jana Pawła II". "Wykonują państwo ogromnie ważną i cenną pracę, bo w obliczu wyzwań stojących przed Polską, Europą i światem bardzo potrzeba nam postaci, które umacniają ducha, napełniają otuchą i pomagają +przekroczyć próg nadziei+. Przyjmijcie państwo życzenia owocnych obrad i serdeczne pozdrowienia" - podsumował.

W programie kongresu zaplanowano kilka debat, m.in.: "Teologia wolności" z udziałem prof. Zbigniewa Stawrowskiego oraz byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polski przy Watykanie - Janusza Kotańskiego; "Wiosna Narodów", w której wezmą udział - Emilio Moralesa, Joel Hodge, dr Mátyás Szalay; debata "Czym była rewolucja Solidarności i jak ją kontynuować?", podczas której głos zabiorą Paula Dobrianska i ks. Oleha Kindiy'a.

Temat pokoju i pojednania podejmą: Martina Kalungu-Banda, Marek Gopin oraz Gary'ego Kruppa (online). Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, Carl Anderson, zmierzy się z tematem "przywództwa przyszłości". Z kolei ks. prof. Robert Skrzypczak i dr Paweł Skibiński podejmą temat dziedzictwa Jana Pawła II.

Podczas kongresu, który zakończy się w niedzielę, zaplanowana jest też prezentacja książki Moniki Jabłońskiej "Papież oczami świata. Świadectwo o Janie Pawle II".

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polska Wielki Projekt.