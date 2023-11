Prezydent o odznaczonych: Bardzo symboliczna grupa, zacni rodacy

Dziękuję, że przybyliście państwo na tę uroczystość odznaczenia grupy naszych zacnych rodaków, przyjaciół Polski - podkreślił w sobotę w Belwederze prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że odznaczeni to grupa bardzo symboliczna dla niepodległej Polski.

W sobotę w Belwederze trwa uroczystość wręczania odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

"105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości gromadzi nas wszystkich rano tutaj, w tym jakże ważnym, również z punktu widzenia tamtych wydarzeń, miejscu w Belwederze. Tak mocno historycznie związanym z walką o niepodległą Rzeczpospolitą, a potem także i z jej obroną" - powiedział prezydent.

Wskazał, że "to tutaj de facto rozpoczynało się powstanie listopadowe, to tutaj urzędował Naczelnik Państwa, późniejszy marszałek Józef Piłsudski, to tutaj rysowano plany i zakwitała myśl dowódcza w trakcie obrony Rzeczypospolitej, a w szczególności Warszawy, w tamtym momencie w 1920 r. przed nawałą bolszewicką".

Ocenił, że "to miejsce wyjątkowo ważne dla Polski, dla odzyskania przez nią niepodległości i dla utrzymania przez nią niepodległości".

"Dziękuję, że przybyliście państwo dzisiaj tutaj na tę uroczystość po to, żeby odznaczyć tę grupę naszych zacnych rodaków - przyjaciół Polski. Grupę tak bardzo symboliczną z punktu widzenia tego, co dzisiaj znaczy niepodległa Rzeczpospolita" - podkreślił prezydent.

"Poczynając od tych, którzy walczyli o nią z bronią w ręku, poprzez tych, którzy budują ją i umacniają piórem, dłutem, swoją działalnością artystyczną, swoją działalnością naukową, umacniając ducha i budując to, co ważne dla tej również i duchowej strony naszego narodu, który przecież stanowi tą najważniejszą oś ojczyzny, poprzez tych którzy gromadzą nas społecznie, budując i umacniając polskie harcerstwo, poprzez tych, którzy rozsławiają RP poza jej granicami" - mówił prezydent.