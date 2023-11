Prezydent o Orderze Orła Białego dla Jerzego Kaliny: wybitny, światowej sławy artysta plastyk, scenarzysta i reżyser

Dziś wśród nas są ci, których poznajemy po owocach ich codziennej służby, pracy na rzecz Rzeczypospolitej rozumianej także jako budowanie jej potencjału. Najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego otrzymał wybitny, światowej sławy i klasy artysta plastyk, ale także scenarzysta i reżyser Jerzy Kalina - powiedział w sobotę w Belwederze prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wręczył w sobotę w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony mjr Zenon Wechmann, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski ojciec Gabriel Bartoszewski, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Rafał Brzoska i Omenaa Mensah.

"Po owocach ich poznacie. Dziś wśród nas są ci, których poznajemy po owocach; po owocach ich codziennej służby, pracy na rzecz Rzeczypospolitej rozumianej także jako budowanie jej potencjału. Budowaniu jej potencjału w znaczeniu gospodarczym, ale również społecznym, sąsiedzkim, międzyludzkim, czy znaczeniu serca. Tych patriotyzmów, jego wielkich przejawów jest dziś bardzo wiele" - mówił prezydent. Jak dodał, każda z działalności, które podjęli odznaczeni jest wyrazem patriotyzmu.

"Wisława Szymborska napisała kiedyś: +można ziemi ojczystej nie kochać i żyć, ale nie można owocować+. Po owocach państwa poznajemy, a to tym samym oznacza wielką miłość do ojczyzny i ojczystej ziemi" - podkreślił, dziękując odznaczonym.

Jak mówił, najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orała Białego otrzymał dziś "wybitny, światowej sławy i klasy artysta plastyk, ale także scenarzysta i reżyser pan Jerzy Kalina".

"Mówię o tej światowej sławie, ale w istocie można zadać pytanie, dlaczego 11 listopada? Także za tą światową sławę, za rozsławianie Rzeczypospolitej poprzez swoją pracę artystyczną. Ale przede wszystkim za zrozumienie i za odwagę; za umiejętność zaznaczenia dla Polaków rzeczy, także w trudnych czasach" - zaznaczył Duda.

Przypomniał, że najsłynniejsza praca Jerzego Kaliny to "Przejście" znana również pod nazwą "Pomnik Anonimowego Przechodnia". "Kiedyś w 1977 r. w nocy z 12 na 13 grudnia postawiony tutaj w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. Pomnik ludzi przechodzących przez ulicę, ale w jaki specyficzny sposób. Czy może schodzących pod ziemię, w tamtym czasie, kiedy to podziemie się zaczynało po to, by doprowadzić do odzyskania przez Polskę wolności, niepodległości i suwerenności" - zaznaczył.

Jak wskazał, "dzisiaj ta wspaniała, niezwykła, oszałamiająca rzeźba na trwałe zdobi jedno z najpiękniejszych miast w Polsce jakim jest Wrocław". "To rzeźba, którą prestiżowe, amerykańskie wydawnictwo Arch 20 uznało za jedną z najbardziej kreatywnych rzeźb na świecie" - mówił.

Podkreślił, że "Jerzy Kalina to również autor wyrażeń artystycznych, które - choć może nie są tak znane na świecie - to w naszej duszy zapadły bardzo głęboko". "To grób ojca Jerzego Popiełuszki, księdza zamordowanego przez komunistów, błogosławionego. Niezwykle wymowny ogromny krzyż" - wskazał prezydent.

Podkreślił, że Kalina jest również autorem Pomnika Katyńskiego w Podkowie Leśnej i Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. "To odwaga twórcza, niezwykła wyobraźnia i umiejętność pokazania tego, co ważne dla nas Polaków, dla naszej duszy, świata naszych wartości, ale także również jak widać ważne dla innych. Dla wszystkich ludzi, którzy czują w sercu, co to znaczy prawdziwa wolność" - podkreślił.

"W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego narodu dziękuję za pana twórczość. Jest pan pionierem i awangardą" - powiedział prezydent zwracając się do Kaliny.